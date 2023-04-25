Jibek Joly Телерадиокомпания Президента Казахстана
Главная  >
  Новости  >
  Здравоохранение

Свыше 140 казахстанцев лечатся от КВИ в стационарах

Редактор:  
Жанара Мухамедиярова
25 Апреля 2023, 09:44
Свыше 140 казахстанцев лечатся от КВИ в стационарах

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - На 25 апреля лечение от коронавирусной инфекции и ковидной пневмонии в Казахстане продолжают получать 1 260 человек, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Министерства здравоохранения.

Среди получающих лечение 1 116 человек с подтвержденной коронавирусной инфекцией, 144 пациента с ковидной пневмонией. Из них в стационарах находится 144 пациента, на амбулаторном уровне – 1 116 пациентов.

Из числа заболевших КВИ+ и КВИ- находятся в тяжелом состоянии 3 пациента.

Как сообщалось ранее, за сутки количество заболевших коронавирусом и ковидной пневмонией в Казахстане составило 71 человек.


Минздрав РК   Здравоохранение   Коронавирус в РК  
Лента новостей
Читайте также
Новости партнеров
Популярно
Судья Верховного суда Дана Токмурзина освобождена от должности
Судья Верховного суда Дана Токмурзина освобождена от должности
Мурат Умралеев назначен акимом Шынгырлауского района ЗКО
Мурат Умралеев назначен акимом Шынгырлауского района ЗКО
Особенного ребенка избивали в детском саду в Астане
Особенного ребенка избивали в детском саду в Астане
Снижение вреда в борьбе с вредными привычками: эксперты обсудили эффективность подхода
Снижение вреда в борьбе с вредными привычками: эксперты обсудили эффективность подхода
Международный турнир по греко-римской борьбе проведут в Астане
Международный турнир по греко-римской борьбе проведут в Астане
Центральная Азия обладает потенциалом для смягчения глобальной нехватки энергии и продовольствия
Центральная Азия обладает потенциалом для смягчения глобальной нехватки энергии и продовольствия
Тимур Шиниязов назначен акимом Жанибекского района ЗКО
Тимур Шиниязов назначен акимом Жанибекского района ЗКО
Историческая декларация и увеличение товарооборота: итоги встречи лидеров Казахстана и Таджикистана
Историческая декларация и увеличение товарооборота: итоги встречи лидеров Казахстана и Таджикистана
Как отметят День Победы в Алматы
Как отметят День Победы в Алматы