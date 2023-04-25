Свыше 140 казахстанцев лечатся от КВИ в стационарах

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - На 25 апреля лечение от коронавирусной инфекции и ковидной пневмонии в Казахстане продолжают получать 1 260 человек, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Министерства здравоохранения.

Среди получающих лечение 1 116 человек с подтвержденной коронавирусной инфекцией, 144 пациента с ковидной пневмонией. Из них в стационарах находится 144 пациента, на амбулаторном уровне – 1 116 пациентов.

Из числа заболевших КВИ+ и КВИ- находятся в тяжелом состоянии 3 пациента.

Как сообщалось ранее, за сутки количество заболевших коронавирусом и ковидной пневмонией в Казахстане составило 71 человек.