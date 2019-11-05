Свыше 14 тысяч многодетных матерей проживают в Алматы

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ – В Алматы проживают свыше 14 тыс. многодетных матерей, из которых более 4 тыс. награждены подвесками «Алтын алқа» и «Күміс алқа», передает корреспондент МИА «Казинформ».

Такие данные приводятся в опубликованном на сайте электронного правительства решении маслихата Алматы об утверждении региональной программы поддержки малообеспеченных семей города Алматы «ISKERANA».

В Алматы проживают 14 612 многодетных матерей, из которых 4 533 награждены подвесками «Алтын алқа» и «Күміс алқа».

Единовременное пособие в размере 96 тыс. тенге (на первого, второго и третьего ребенка) и 159 тысяч тенге (на четвертого, пятого и более ребенка) получают 3 283 семьи; ежемесячное пособие по уходу за ребенком (от 14 тыс. до 22 тыс. тенге) - 8 495 семей; ежемесячное пособие семьям, воспитывающим ребенка-инвалида (более 31 тысячи тенге), - 6 569 семей; ежемесячное пособие семьям, потерявшим кормильца (на одного ребенка - более 25 тыс. тенге; на двух - более 44 тыс. тенге; на трех - 55 тыс. тенге; на четверых - более 58 тыс. тенге; на пятерых - 60 тыс. тенге; шестерых и более – около 63 тыс. тенге) – 14 579 человек.

Вместе с тем около 25 тыс. социально уязвимых гражданам, в том числе инвалидам, малообеспеченным гражданам и многодетным семьям оказывается 13 видов дополнительной социальной поддержки.

В 2017 году 2 129 семьи, в 2018 году 2 282 семьи, в 2019 году 1 607 семей получили жилищную помощь.

В 2017 году 72 семьи, в 2018 году 569 семей, в 2019 году 7 984 семьи получили адресную социальную помощь.