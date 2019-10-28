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Свыше 14 тысяч человек охвачено акцией «STOP Туберкулез» в Нур-Султане

28 Октября 2019 09:46
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Свыше 14 тысяч человек охвачено акцией «STOP Туберкулез» в Нур-Султане

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - В столице подвели итоги месячника «STOP Туберкулез», который проводился в Нур-Султане с 23 сентября по 23 октября, передает официальный сайт акимата города.

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Акция «STOP Туберкулез» проводилась по инициативе городского акимата. Участники акции посетили места с массовым пребыванием людей города. В частности, были осмотрены торговые центры города, рынки и жилые массивы. Основной акцент ставился на населенные пункты на окраине города.

«Также в поликлиниках города был организован День открытых дверей, проведена разъяснительная работа среди населения. Кроме того, в вузах и столичных школах было организовано флюорографическое обследование», - сказала заместитель руководителя Управления охраны общественного здоровья города Нур-Султан Алия Рустемова. Акцией «STOP Туберкулез» охвачено около 14 тыс. человек. В результате у 75 человек выявлены положительные симптомы туберкулеза. После проведения специальных обследований у 9 человек были выявлен туберкулез. «Работа в данном направлении будет продолжена. Для тех граждан, которые в дальнейшем не могут быть обследованы в рабочие дни, в выходные дни будут организованы осмотр и флюорографическое обследование», - добавила Алия Рустемова.

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Ключевые слова: Нур-Султан, Здравоохранение,
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