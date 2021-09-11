Свыше 132 тысячи человек прошли перепись в столице за 9 дней

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Для удобства населения в 17 точках столицы организованы уголки переписи, где специалисты помогают гражданам в прохождении опросов онлайн, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на официальный сайт городского акимата.

Такие точки открыты в Департаментах статистики, Центрах обслуживания населения, филиалах «Казпочты» и крупных торгово-развлекательных центрах, среди которых: ТРЦ «Хан Щатыр», KeruenCity, «Сарыарка», Asia Park, «Евразия», Keruen. Сейчас идут переговоры по установке участка в «MEGA Silk Way».

Здесь респондентам помогают консультанты региональных департаментов. Сейчас по стране работает 3 155 уголков переписи. Планируется дополнительно открыть еще.

Сегодня руководитель Бюро национальной статистики Нурболат Айдапкелов ознакомился с работой уголков переписи в столице.

«По всему Казахстану мы открыли более 3 тысяч уголков для проведения переписи онлайн для тех, кто не имеет возможности пройти самостоятельно. Консультанты помогают пройти перепись. Были моменты по зависанию сайта, но это были проблемы с провайдерами, так как многие проходят через мобильные каналы. Загрузка наших систем порядка 60%, то есть мы проблем не ощущаем. Call-центр у нас работает в круглосуточном режиме. За информбезопасность отвечает государственная техническая служба КНБ. Они ежесуточно мониторят. Явных ddos атак не было, потому что такие угрозы техническая служба отсекает», — рассказал Нурболат Айдапкелов.

Глава бюро также прокомментировал появление фейкового приложения по переписи населения в Play Market.

«Вчера мы говорили о том, что появилось фейковое приложение. Мы из Казахстана не можем его заблокировать, так как оно висит на внешних серверах. Мы со своей стороны, как его обнаружили, все возможное сделали: обратились, написали письмо, государственная техслужба этим занимается. Призываем граждан проходить перепись только по официальным каналам: сайт sanaq.gov.kz, электронное правительство Еgov, приложение Aitu», — отметил Айдапкелов.

Руководитель Бюро нацстатистики сначала посетил уголок переписи в ЦОН-е Алматинского района. Здесь консультанты помогают жителям пройти перепись в онлайн режиме.

Такие же уголки функционируют в одном из филиалов «Казпочты». С сегодняшнего дня у жителей есть возможность посетить подобный уголок и в одном из крупных ТРЦ — «KeruenCity». За день здесь перепись прошли порядка 40 человек. Консультанты в ТРЦ «KeruenCity» помогают с переписью гражданам с 9:00 до 18:00. Всего по городу Нур-Султан открыто 17 точек.

Отмечается, что по состоянию на 13:00 часов 10 сентября онлайн перепись по Казахстану прошли 1 421 092 респондентов. На самом сайте sanaq.gov.kz на вопросы ответили 1 216 369 человек, авторизовавшись на портале Еgov – 147 702, еще 57 021 респондент ответили на вопросы переписи, используя приложение Aitu.

По итогам 9 дней перепись в Нур-Султане прошли 132 153 человека.