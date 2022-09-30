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Свыше 130 школ в Астане обеспечены лицензированной охраной

Автор:  
Акбота Кузекбай
30 Сентября 2022, 15:30
Свыше 130 школ в Астане обеспечены лицензированной охраной

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - В Центр оперативного управления города Астаны всего интегрировано более 28 тыс. камер наблюдения. Свыше 100 объектов образования оснащены системой контроля и управления доступом. Об этом сообщили в департаменте полиции столицы, передает корреспондент МИА «Казинформ».

По словам главы полиции, в городе расширяется система видеонаблюдения, с помощью которой раскрываются преступления и выявляются правонарушения.

«На сегодняшний день в ЦОУ интегрировано более 28 тыс. камер. С целью обеспечения безопасности детей и оперативного реагирования на любого рода правонарушения в ЦОУ интегрированы почти 5 тыс. камер, 205 тревожных кнопок из 218 учреждений образования. 109 объектов образования оснащены системой контроля и управления доступом. Лицензированной охраной обслуживаются 134 школы, 12 колледжей, 99 детских садов», - сообщил начальник департамента полиции Астаны Марат Тулебаев на заседании столичного маслихата.

Он уточнил, что 96 государственных школ обеспечены видеонаблюдением.

«Охрана, конечно, не во всех школах пока специализированная. Вопрос немного упирается в финансы. Проблема есть с частными колледжами и школами. Этот вопрос совместно с управлением образования решаем. Не только школы, но и вузы и детсады заведены в ЦОУ. Во многих школах есть тревожные кнопки, они расположены не только в одном месте, но и на этажах. Правильно. Нас научил прошедший случай в Казани в России, сейчас Ижевск подтверждает», - сказал начальник департамента полиции.


Астана   Образование   Безопасность   МВД РК  
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