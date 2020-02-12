Свыше 130 домов в Нур-Султане остаются аварийными

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Как осуществляется модернизация ветхого и аварийного жилья, рассказал аким Нур-Султана Алтай Кульгинов, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«7 лет назад началась программа модернизации ветхого жилья. Ведется очень активная работа. За это время решены проблемы жильцов более 200 домов. Все они переселены на новые квартиры. Остается еще порядка 135. Над этим мы работаем. Для примера приведу, когда мы были в 39 разъезде, это в районе Байконура (Лесозавод), жители жаловались, просили, чтобы переселили. Там окружают нефтяными терминалами. В прошлом году, когда был пожар, наши пожарные расчеты не могли зайти туда. То есть, они находились в зоне риска. Мы их переселили. В том же районе встречался с жителями Кеменгерулы (в Кирпичном). Тоже жаловались, ветхое жилье - переселили. Такой пример можно привести по Серикбаева, 14 (в Алматинском районе). Это тоже наши пригородные жилые массивы. Тоже переселили», - сказал аким в ходе отчетной встречи с населением.

«Теперь остается еще ряд вопросов, над которыми нужно поработать. На отчетных встречах районов задавали вопросы. Говорили: «давайте нас в первую очередь включите». Конечно, мы хотим все сделать. Но это теоретически и практически невозможно. Нужны средства и время», - отметил градоначальник.

Он проинформировал, что в этом году будут снесены 2 проблемных общежития и еще несколько домов. Остальные дома планируют сносить согласно графику.