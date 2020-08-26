Свыше 13 тысяч заявок поступило от предпринимателей ЗКО на сайт www.infokazakhstan.kz

УРАЛЬСК. КАЗИНФОРМ – С момента запуска портала www.infokazakhstan.kz западно-казахстанские предприниматели подали более 13 000 заявок. На сегодняшний день 614 находятся на стадии заполнения, 221 заявка - на рассмотрении в госорганах. Возобновили свою деятельность 10 820 субъектов МСБ, сообщает корреспондент МИА «Казинформ».

Как известно, онлайн-ресурс www.infokazakhstan.kz запущен по инициативе НПП«Атамекен» в середине августа. Сотрудники Палаты предпринимателей ЗКО проводят разъяснительную работу с выездом на объекты бизнеса, также члены мониторинговых групп консультируют по телефонам. Вся необходимая информация по работе портала публикуется в социальных сетях. Субъекты бизнеса положительно оценили новый онлайн-ресурс, который позволяет оперативно возобновить предпринимательскую деятельность. Одной из первых заявку на портал подала Шолпан Утербаева.

«Я оформила заявку на возобновление деятельности после локдауна. В течение 4-х минут после подачи заявки мне пришло уведомление на электронную почту и SMS на мобильный телефон о том, что наша заявка одобрена и мы можем возобновить нашу деятельность», - делится руководитель ТОО «KazStepService» Шолпан Утербаева.

«Сотрудники Палаты предпринимателей объяснили нам, как подать заявку, рассказали о портале www.infokazakhstan.kz. Мы сразу отправили заявку, очень быстро пришел ответ, что можем продолжать свою деятельность. Все удобно и просто. Нужно только иметь ЭЦП», - говорит администратор торгового центра «Премиум» Дина Айтмухамбетова.

Напомним, каждый предприниматель Казахстана, независимо от того, работал ли его объект в период локдауна или нет, обязан зарегистрировать на портале www.infokazakhstan.kz заявку на возобновление деятельности, получить акт готовности, распечатать и разместить его на своем объекте.

Все интересующие вопросы можно задать по номеру единого контакт-центра - 1432 (звонок бесплатный), а также проконсультироваться у специалистов Палаты предпринимателей Западно-Казахстанской области по телефону 87112 243095.