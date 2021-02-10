Свыше 13 тысяч медработников в Казахстане получили  вакцину «Спутник V»

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Свыше 13 тысяч медработников Казахстана получили вакцину «Спутник V». Об этом сообщил министр здравоохранения РК Алексей Цой, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«По поручению Главы государства в Республике Казахстан с 1 февраля 2021 года начата вакцинация против КВИ с использованием вакцины «Гам-Ковид-ВАК» (Спутник V) российского производства. Вакцинация начата во всех регионах, развернуто 778 прививочных пунктов, из них в настоящее время задействовано 166, все обеспечены необходимым оборудованием для обеспечения холодовой цепи. Обучено более 9 тысяч медработников», - сказал министр.

По состоянию на 10 февраля, по данным Минздрава привит 13 301 человек. Первыми вакцинацию получают медицинские работники инфекционных стационаров, скорой медицинской помощи, а также других профилей, которые подвержены высокому риску заболевания коронавирусом. Далее к группе подлежащих будут подключены педагоги, сотрудники силовых структур с дальнейшим расширением контингента вакцинируемых по мере увеличения объемов вакцины.

«Защитный эффект от вакцинации начинает проявляться через 12-14 дней после введения первой дозы, но для обеспечения полной защиты требуется две дозы, которые рекомендуется вводить с интервалом в 21 день. Вакцина вызывает иммунный ответ организма, в течение 1,5 месяца после полного курса вакцинации, в этой связи привитым необходимо продолжать соблюдение мер профилактики», - пояснил Алексей Цой.





Отметим, что в Казахстане 1 февраля началась вакцинация против коронавирусной инфекции подлежащих групп населения. 21 декабря 2020 года сообщалось, что в Казахстане начато производство вакцины «Спутник V». В первом полугодии планируется провакцинировать до 2 млн человек, во втором полугодии - 3-4 млн человек. В целом же российской вакциной от коронавируса планируется вакцинировать порядка 10 млн казахстанцев.

В свою очередь казахстанской вакциной QazCovid-In в рамках 3-й фазы клинических испытаний с 25 декабря 2020 года привиты 3 тысячи добровольцев. Испытания завершатся в конце марта 2021 года. Казахстанской вакцине QazCovid-In выдали временную регистрацию на 9 месяцев.











