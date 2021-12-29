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Свыше 13 тысяч человек привились препаратом Pfizer в Нур-Султане

29 Декабря 2021 21:24
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Свыше 13 тысяч человек привились препаратом Pfizer в Нур-Султане

НУР-СУЛАН. КАЗИНФОРМ – С 15 ноября в Нур-Султане проводится вакцинация препаратом Pfizer беременных и кормящих женщин, а также подростков в возрасте от 12 до17 лет. За это время первым компонентом вакцины было привито более 13 тысяч человек, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу акимата Нур-Султана.

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Главный государственный санитарный врач столицы Сархат Бейсенова на брифинге в акимате рассказала о том, как в городе проводится ревакцинация населения, а также вакцинация подлежащего контингента препаратом Pfizer.

«В столице продолжается вакцинация препаратом Комирнати (Pfizer) беременных и кормящих женщин, подростков 12-17 лет, которая стартовала 15 ноября. За два месяца первым компонентом данной вакцины провакцинированы 13 071 человек из подлежащего контингента. В лидерах по получению Pfizer у нас подростки – 8 392 человека, следом кормящие мамы – свыше 4 348 и беременные женщины – 326 человек. Полный курс иммунизации прошли 8 150 беременных, кормящих женщин и подростков 12-17 лет», - проинформировала санврач.

Она также напомнила, что оптимальным сроком для ревакцинации считается полгода после вакцинации. Так, с 22 ноября по всей стране стартовала ревакцинация граждан против коронавирусной инфекции. На сегодня в столице ревакцинацию от КВИ прошли порядка 19 тысяч человек из числа медработников, педагогов, сотрудников силовых структур, лиц старше 60 лет и с ослабленным иммунитетом, персонала и контингента медико-социальных учреждений.

«Для сохранения эффекта требуется ревакцинация из-за ослабления защиты после иммунизации с течением времени. Не ради цифр, а ради жизни! Так, по городу Нур-Султан в настоящее время ревакцинации подлежат(получившие полный курс вакцины за февраль, март, апрель, май, июнь, июль) 244 824 человек, из которых всего 19 321 или 7,9% человек ревакцинированы. Стоит помнить, что увеличение темпов вакцинации, массовой ревакцинации населения, а также предлагаемые противоэпидемические меры позволят не допустить резкого ухудшения эпидемиологической ситуации в городе», - подчеркнула С. Бейсенова.

Для удобства жителей столицы пункты вакцинации продолжат свою работу и в праздничные выходные дни.


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#Нур-Султан   #Здравоохранение   #Коронавирус в РК   #Вакцинация  
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