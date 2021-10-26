Свыше 13 тысяч безработных прошли специальное обучение по программе «Енбек»

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Министр труда и социальной защиты населения Серик Шапкенов рассказал о реализации обучения безработных по программе «Енбек», передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Еще одно важное направление программы («Енбек») – это краткосрочное обучение. В этом году на краткосрочное обучение направлено 16,9 тысячи человек, завершили обучение 13,2 тысячи человек, из них 81% трудоустроены. Кроме того, предвыборной программой партии «Nur Otan» в текущем году на электронной бирже труда в пилотном режиме предусмотрено обеспечение бесплатным онлайн-обучением пяти тысяч безработных граждан, из них 93% прошли обучение», - сказал Серик Шапкенов на заседании Правительства.

Министр озвучил механизм реализации онлайн-обучения.

«Для организации дистанционного обучения граждан на базе электронной биржи труда разработан и запущен с 1 июля специальный портал. На портале уже зарегистрировано 135 авторов курсов и около 11 тысяч пользователей. После окончания курсов на портале предусмотрена возможность пройти спецтестирование. За четыре месяца курсы прошли 6,6 тысячи человек, в том числе 4,8 тысячи зарегистрированных как безработные. Мы будем реализовывать онлайн-обучение по востребованным на рынке труда специальностям через портал в рамках вновь принятого национального проекта по развитию предпринимательства», - заверил С. Шапкенов.