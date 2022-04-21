Свыше 13 млрд тенге выделили на проведение Года детей в Костанайской области

КОСТАНАЙ. КАЗИНФОРМ — На проведение Года детей в Костанайской области выделено 13 млрд тенге. На эти средства планируется провести более 50 мероприятий, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Как сообщила на брифинге в региональной службе коммуникаций руководитель отдела нравственно-духовного развития личности, самопознания управления образования области Карлыгаш Мурзажанова, в рамках плана по проведению Года детей в регионе запланировано 57 мероприятий по 7 направлениям. На это выделено 13,2 млрд тенге.

«Из них в системе образования области – 7,3 млрд тенге, включающих также меры социальной поддержки для детей и создание условий для получения качественного образования. Уже проведена зимняя спартакиада школьников с охватом более тысячи детей, которые показали свои достижения в зимних видах спорта. 13 апреля в Костанае прошел областной айтыс школьников «Жас тұлпар», посвященный 150-летию со дня рождения Ахмета Байтурсынова и Году ребенка. В поэтическом состязании приняли участие 10 молодых поэтов из разных регионов области», - проинформировала К. Мурзажанова.

Также гастрольный тур по регионам области начал известный костанайский хореографический ансамбль «Карнавал», который представит сельским школьникам свои лучшие номера.

В течение года управлением образования планируется проведение фестиваля социально-научных инициатив «KOSTANAY PROJECT», конкурса мобильного кино «Мир без насилия», церемонии чествования победителей республиканских, международных конкурсов, олимпиад, соревнований «Ты – лучший!», акции «Я – твой друг» по привлечению волонтерских отрядов к организации досуга детей, обучающихся на дому.

Запланированы также конкурсы среди юных блогеров и журналистов, дизайнеров, поэтов, певцов, волонтеров, инспекторов дорожного движения, проведение дебатных турниров, челленджей.