+7 701 759 90 19
Нур-Султан: -6 °С
Алматы: -5 °С
USD 432.28 EUR 490.16
RUB 5.89 CNY 67.88
Скачать
Новости
Вся лента >>>

Свыше 129 тысяч женщин и подростков получили два компонента вакцины Pfizer в Казахстане

30 Декабря 2021 08:50
Поделиться:
Свыше 129 тысяч женщин и подростков получили два компонента вакцины Pfizer в Казахстане

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Обновлена информация о вакцинации подростков, беременных и кормящих женщин против коронавирусной инфекции, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Telegram-канал МВК по нераспространению COVID-19.

Новости по теме
За сутки 13 930 казахстанцев получили два компонента вакцины против КВИ
40 заболевших ковид-пневмонией выявлены за сутки в Казахстане Эпидемиологическая ситуация в регионах Казахстана В стационарах республики лечатся 2 418 пациентов с коронавирусом

29 декабря 2021 году вакциной «Pfizer» провакцинировано: I-м компонентом - 330 124 человек, II-м компонентом -129 009 человек.

Из них: I-й дозой п одростки – 265 373, б еременные женщины – 18 821, к ормящие женщины – 45 910. II-й дозой п одростки – 104 428, б еременные женщины – 6 939, к ормящие женщины – 17 637.



Подписывайтесь на наш канал:

#Минздрав РК   #Здравоохранение   #Коронавирус в РК   #Вакцинация  
Поделиться:
Новости по теме
За сутки 13 930 казахстанцев получили два компонента вакцины против КВИ
40 заболевших ковид-пневмонией выявлены за сутки в Казахстане
Эпидемиологическая ситуация в регионах Казахстана
В стационарах республики лечатся 2 418 пациентов с коронавирусом
Популярное
1 Мажилисмен Бекболат Тлеухан ушел в отставку по собственному желанию
2 Аким СКО: жители региона стали больше покупать недвижимости
3 Решение жилищных вопросов военнослужащих: Мажилис одобрил поправки
4 Опубликован видеообзор рабочего визита Президента Казахстана в Санкт-Петербург
5 Какая погода ожидается в новогодние праздники в Казахстане
6 В Алматы спецкомиссия проверит все детские сады города
Читайте также
Восемь человек скончались от коронавируса за сутки в Казахстане
640 человек выздоровело от коронавируса за сутки в Казахстане
Мажилисмен Бекболат Тлеухан ушел в отставку по собственному желанию
Аким СКО: жители региона стали больше покупать недвижимости
Решение жилищных вопросов военнослужащих: Мажилис одобрил поправки
Опубликован видеообзор рабочего визита Президента Казахстана в Санкт-Петербург
Какая погода ожидается в новогодние праздники в Казахстане
В Алматы спецкомиссия проверит все детские сады города
Оставить комментарий
+7
Отправить
Читайте также
Сотрудники онлайн
Редактор
Гук Влада
Гук Влада
954-047
rusred@inform.kz

Архив