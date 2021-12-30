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Свыше 129 тысяч женщин и подростков получили два компонента вакцины Pfizer в Казахстане
30 Декабря 2021 08:50
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НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Обновлена информация о вакцинации подростков, беременных и кормящих женщин против коронавирусной инфекции, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Telegram-канал МВК по нераспространению COVID-19.
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29 декабря 2021 году вакциной «Pfizer» провакцинировано: I-м компонентом - 330 124 человек, II-м компонентом -129 009 человек.
Из них: I-й дозой п одростки – 265 373, б еременные женщины – 18 821, к ормящие женщины – 45 910. II-й дозой п одростки – 104 428, б еременные женщины – 6 939, к ормящие женщины – 17 637.
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