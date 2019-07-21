Свыше 1280 иностранцев выдворено из Казахстана - операция «Нелегал»

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - В целях противодействия незаконной миграции с 16 по 19 июля текущего года в Казахстане проведен второй этап оперативно-профилактических мероприятий «Нелегал-лето», передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Комитет миграционной службы МВД РК.

За нарушение правил пребывания в стране к административной ответственности сотрудниками полиции привлечено более 10 тысяч иностранцев, в том числе 135 из дальнего зарубежья, остальные из стран СНГ. За пределы страны выдворено 1284 иностранца.

Выявлено 37 уголовных правонарушений миграционного законодательства. Задержано 38 уголовных преступников, находящихся в розыске, в том числе 32 гражданина РК и 6 граждан СНГ.

Водворено в приемники-распределители более тысячи иностранцев без удостоверяющих личность документов.

За нарушение правил привлечения и использования иностранной рабочей силы к административной ответственности привлечено 486 отечественных работодателей.