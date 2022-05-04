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Свыше 128 млн административных штрафов задолжали костанайцы
4 Мая 2022 21:44

Свыше 128 млн административных штрафов задолжали костанайцы

КОСТАНАЙ.КАЗИНФОРМ — Четырехсторонний меморандум сегодня подписали департамент полиции, юстиция, департамент госдоходов по Костанайской области, а также Региональная палата частных судебных исполнителей. Эти ведомства будут сообща координировать работу с должниками, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Подписанный меморандум направлен на совместные действия по реализации исполнительного производства. Он предполагает и создание механизмов открытости государственных органов, в частности, через обратную связь с населением.

Руководитель департамента юстиции Костанайской области Амир Умаров подчеркнул, что совместно с полицией будет проводиться работа по информированию жителей области о необходимости своевременно погашать наложенные административные штрафы.

На сегодня в Костанайской области остаются неоплаченными более 128 млн административных штрафов.

В регионе на постоянной основе проводится оперативно-профилактическое мероприятие «Борышкер».

«Уверен, что координация такого сотрудничества коснется и обмена опытом в области законотворчества, систематизации нормативных правовых актов и исполнения законов», - считает начальник ДП Костанайской области Ерлан Омарбеков.

Общая задача ведомств - обеспечить обязательное и своевременное исполнение судебных решений, реализуя принцип верховенства закона.


Автор:
Корреспондент
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