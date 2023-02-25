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Свыше 125 тысяч авто легализовали и допустили к легализации в Казахстане

Редактор:  
Жанара Мухамедиярова
25 Февраля 2023, 12:52
Свыше 125 тысяч авто легализовали и допустили к легализации в Казахстане

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Исполняющий обязанности председателя Комитета административной полиции МВД Кайсар Султанбаев представил итоги первого месяца легализации иностранных автомобилей, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу МВД.

«С 23 января по 22 февраля легализовано более 40 тысяч транспортных средств. Еще свыше 85 тысяч единиц автотранспорта прошли предварительную проверку и направлены для прохождения сверки номерных агрегатов и дальнейшей регистрации. То есть за один месяц свыше 125 тысяч автомобилей мы легализовали и допустили к легализации», - сообщил Кайсар Султанбаев.

Кроме того, исполняющий обязанности председателя Комитета административной полиции МВД ответил на вопрос касательно продления ввоза автомобилей для их легализации.

«Продление сроков, предусмотренных для ввоза иностранных автомобилей, с целью их дальнейшей легализации считаем нецелесообразным, так как данные меры повлекут новую волну неконтролируемого ввоза в страну иностранных автомобилей. Граждане были предупреждены, что легализация носит разовый характер и впредь будут приняты решительные меры», - сообщил он.


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