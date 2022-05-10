10 Мая 2022 11:45

Свыше 124 тыс. кормящих женщин полностью привились против КВИ в Казахстане

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Минздрав обновил данные по вакцинации подростков, беременных и кормящих женщин, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Telegram-канал Межведомственной комиссии по нераспространению коронавируса в РК.

По состоянию на 10 мая первым компонентом вакцины «Pfizer» привито 1 098 647 человек, вторым - 956 440 человек. Из них: первой дозой провакцинировано 834 806 подростков, 38 781 беременная женщина, 137 830 кормящих женщин. Второй дозой - 769 037 подростков, 34 075 беременных женщин, 124 010 кормящих женщин.

Как сообщалось ранее, коронавирусом за сутки заболели 4 казахстанцев и 5 человек выздоровели. Десять казахстанцев с коронавирусом находятся в тяжелом состоянии.







