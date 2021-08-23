Свыше 123 тысяч нарушений Правил дорожного движения зафиксировано в Жамбылской области

ТАРАЗ. КАЗИНФОРМ – Ростом числа дорожно-транспортных происшествий, в результате которых гибнут и страдают люди, обеспокоены правоохранительные службы в Жамбылской области, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Напомним, накануне актуальные вопросы безопасности на дорогах обсудили в Таразе.

Под руководством начальника департамента полиции Жамбылской области генерал-майора полиции Жаната Сулейменова было проведено оперативное совещание о мерах по предотвращению дорожно-транспортных происшествий и их последствий. Участники совещания отметили, что итоги семи месяцев этого года характеризуются увеличением количества ДТП, несмотря на то, что сотрудниками полиции постоянно проводится большая профилактическая работа по стабилизации дорожной ситуации. Статистический анализ показывает, что 98 процентов ДТП произошли по вине водителей.

На вопросы корреспондента МИА «Казинформ» о причинах и путях решения этой сложной проблемы ответил прокурор 1-го управления прокуратуры Жамбылской области Сергей Налыгачев.

- Сергей Валерьевич, известно, что по итогам семи месяцев криминогенная ситуация по Жамбылской области характеризуется снижением преступности - с 3 623 до 3 590 фактов. И в то же время у нас отмечается значительный рост дорожно-транспортных происшествий. Почему так происходит?

- Действительно, по количеству ДТП наша область находится на третьем месте по республике. И конечно, вызывает беспокойство, что в мирное время на дорогах области гибнут люди. Только за семь месяцев с начала года зарегистрировано 576 таких фактов, в минувшем 2020 году - 520.

С начала года инспекторами дорожно-патрульной службы выявлено свыше 123 тысяч нарушений Правил дорожного движения, что на 57,7% (!) больше аналогичного периода 2020 года.

Существенным моментом роста печальной статистики дорожно-транспортных происшествий является тот факт, что через Жамбылскую область проходит международная автотрасса Западная Европа - Западный Китай, по которой днем и ночью курсирует самый разнообразный автотранспорт. Только за одни сутки по территории Жамбылской области проходит более восьми тысяч транзитных автомобилей, из них почти семь тысяч легковых автомобилей, остальные большегрузы.

- Можете назвать основные причины совершения дорожно-транспортных происшествий?

- В числе основных причин совершения ДТП является, прежде всего, несоблюдение, игнорирование Правил дорожного движения, а также низкая культура поведения водителей, по вине которых пострадали 856 человек и 101 погибли. В 2020 году погибли 77, пострадали в ДТП 770 человек.

В том числе из-за нетрезвых водителей пострадали 48 человек, восемь погибли. По причине превышения скоростного режима пострадали 236 человек и 41 погиб. Из-за столкновения транспортных средств пострадали 485 человек и 39 погибли. В результате наезда на пешеходов пострадали 152 человека и 21 погиб. Происходят и такие явления, как самоопрокидывание автомобиля, из-за чего пострадали 144 человека и 27 погибли.

Можно сказать, что основными причинами являются превышение скоростного режима и сон за рулем. Потому что водители, как правило, торопятся доехать, доставить груз, и очень рискуют, когда отправляются в путь в любое время суток недостаточно выспавшимися, не отдохнувшими. Это большой риск.

Существенную роль здесь играют и перегруженность дорог, тёмное время суток, неблагоприятные погодные условия, состояние трассы.

Для предотвращения этих причин департаментом полиции совместно с АО «НК «КазАвтоЖол» проводится работа по дополнительному нанесению шумовых полос на аварийно-опасных участках. Устанавливаются дорожные знаки, информационные табло, на которых предоставляется информация об ухудшении погоды, об ограничениях скорости, есть ли гололед. Устанавливаются «Автоураганы», которые измеряют скорость движущегося автотранспорта.

- Каким образом наказывают водителей, нарушающих Правила дорожного движения?

- В этом году за нарушения Правил дорожного движения привлечено к административной ответственности 123 303 человека, из них к административному аресту – 401. Водительских прав лишили 199 водителей сроком от шести месяцев до семи лет. Отмечу, что в прошлом 2020 году к ответственности привлекли 78 189 лиц, к административному аресту – 401. Налицо существенный рост.

С начала года задержан 431 водитель в нетрезвом состоянии, 199 человек по решениям судов лишили водительских удостоверений. Нарушителей Правил дорожного движения оштрафовали на сумму свыше одного миллиарда 37 миллионов тенге.

В действующее казахстанское законодательство внесены изменения и усилена ответственность за транспортные уголовные правонарушения, в том числе за совершение дорожно-транспортных происшествий в нетрезвом состоянии, а также за административные правонарушения с арестом и обязательным лишением права управления транспортным средством. Несмотря ни на что, это не останавливает нарушителей, пренебрегающих Правилами дорожного движения.

- В каких районах Жамбылской области чаще происходят дорожно-транспортные происшествия?

- Чаще всего ДТП со смертельным исходом фиксируются в городе Таразе, Рыскуловском, Меркенском, Жамбылском, Жуалынском и Мойынкумском районах.

К примеру, 1 января 2021 года в селе Айша-биби Жамбылского района водитель Юлдашев, двигаясь на автомашине «Ниссан максима» и пребывая в состоянии алкогольного опьянения, совершил столкновение с опорой линии электропередач. В результате пассажир его автомашины Кодиров скончался. Приговором суда водитель осужден к трем годам шести месяцам лишения свободы.

Вопросы обеспечения безопасности дорожного движения неоднократно обсуждались на различных площадках правоохранительных и исполнительных органов области. Проводятся профилактические и рейдовые мероприятия, к примеру «Безопасное такси», «Безопасная дорога» «Внимание дети» «Пешеход», «Автобус», «Безопасность дорожного движения».

По рекомендациям и решениям межведомственных совещаний, на дорогах области установлено более 2 500 ограничительных знаков, созданы места для временного отдыха водителей (паркинги).

Хочется обратить внимание, что в повседневной жизни все мы являемся пешеходами, пассажирами, водителями. И от нашего правильного и законопослушного поведения зависит безопасность на дорогах, а также жизнь и здоровье наших граждан.

- Спасибо за беседу!