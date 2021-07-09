Свыше 122 тысяч человек привились от коронавируса в ЗКО

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – В Западно-Казахстанской области 122 187 человек привились первым компонентом вакцины от коронавируса, передает корреспондент МИА «Казинформ».

На площадке Региональной службы коммуникаций исполняющий обязанности руководителя управления здравоохранения ЗКО Арман Калибеков сообщил о том, что 91 092 человека привились «Спутником V», 1959 человек – QazVac, 22 901 человек – Hayat-Vax, 6235 – CoronaVac.

Вторым компонентом вакцины привились 71 502 человека.

По словам Армана Калибекова, до сегодняшних дней в регион поступило 320 050 доз вакцины. Из них 188 тысяч – первый компонент, 132050 – второй компонент. В том числе, 247 050 (первый компонент – 151,5 тысячи, второй компонент – 95 550) – российская вакцина «Спутник V». Семь тысяч – отечественная вакцина QazVac, 50 тысяч - Hayat-Vax, 16 тысяч - китайская вакцина CoronaVac.

«В области с каждым днем растет количество инфицированных. Поэтому эффективным способом защиты является вакцинация и соблюдение карантинных требований. Об этом постоянно напоминаем жителям. В областных медицинских центрах прививочные пункты работают и в выходные дни», - рассказал А. Калибеков.

На сегодняшний день в регионе 731 человек получают лечение в стационарах, 54 пациента находятся в отделениях реанимации.

Если раньше функционировали 19 больниц, сейчас к ним прибавился один стационар на 136 коечных мест. Число коечных мест в отделениях реанимации также были увеличены с 86 до 97.

С начала пандемии в области зарегистрировано 26 379 заболевших коронавирусом, из них выздоровело 20735 человек, или 78,6 %. Скончалось 420 человек.