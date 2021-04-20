Свыше 1200 пациентов с коронавирусом получают лечение в стационарах Нур-Султана

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Для лечения больных с коронавирусом по столице задействовано более 4 тысяч медработников. Об этом сообщил руководитель Управления общественного здравоохранения города Нур-Султан Тимур Муратов, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Глава горздрава напомнил о том, что по эпидемиологической ситуации по коронавирусной инфекции столица продолжает находиться в «красной зоне». Отмечается стабильно высокий рост заболеваемости .

«Ежедневно в среднем регистрируются порядка 500 новых случаев коронавируса. Это больше, чем было в июле прошлого года, тогда регистрировалось 187 случаев в среднем. Для лечения пациентов с коронавирусной инфекцией задействованы 15 стационаров, коечная мощность которых составляет – 2264 коек. На сегодня 1212 пациентов находятся в стационарах на лечении, из них с подтвержденным КВИ – 1112, с пневмонией – 100 человек. В реанимации находятся 111 пациентов, из них на искусственной вентиляции легких – 26 человек. На дому получают лечение порядка 4000 человек», – сообщил Тимур Муратов на онлайн брифинге.

По его словам, для лечения больных с коронавирусом по городу задействовано более 4 тысяч медработников.

«Но нужно понимать, что все затрачиваемые ресурсы будут бессмысленными, если мы будем продолжать пренебрегать мерами профилактики», – обратился к горожанам глава Управления общественного здравоохранения столицы.