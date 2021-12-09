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Свыше 1200 лиц привлечено к уголовной ответственности за кражи в Нур-Султане

9 Декабря 2021 13:36
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Свыше 1200 лиц привлечено к уголовной ответственности за кражи в Нур-Султане

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – В столице свыше 1200 лиц привлекли к уголовной ответственности за совершение краж. Об этом рассказал начальник Управления криминальной полиции Департамента полиции города Нур-Султан Дмитрий Демидов, передает корреспондент МИА «Казинформ».

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«По состоянию за 11 месяцев текущего года в столице криминогенная обстановка стабильная. В структуре преступности кража является одним из основных видов преступлений и занимает в общей регистрации преступлений практически 30-35 %, то есть фактически наибольшее количество преступлений приходится на совершение краж. В текущем году из зарегистрированных 14 тысяч преступлений практически 5 тысяч приходятся на совершение краж. Кроме того, в текущем году мы наблюдаем рост краж в пределах диапазона от 10 до 13 %», -отметил начальник управления криминальной полиции на брифинге в Нур-Султане.

По его словам, на сегодняшний день сотрудниками полиции проводятся оперативные профилактические мероприятия по профилактике недопущения и раскрытия краж чужого имущества.

«Кража чужого имущества – одна из основных проблем и перспективного направления деятельности столичной полиции. Сотрудниками криминальной полиции принимаются все необходимые меры по профилактике и предотвращению этого вида преступления. За 11 месяцев 2021 года к уголовной ответственности привлечено свыше 1200 лиц за совершение краж, из них 298 лиц совершили кражи в составе групп», - отметил Дмитрий Демидов.



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#Нур-Султан   #МВД РК  
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Автор:

Арайлым Мұрат

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