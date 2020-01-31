Свыше 1200 единиц техники очищают столицу от снега в ночную смену

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – В ночь с 30 на 31 января в уборке снега в столице задействовано свыше 1200 единиц спецтехники, передает МИА «Казинформ».

«30.01.20 было задействовано 1332 единицы спецтехники и 1554 дорожных рабочих. В ночь с 30.01-31.01.20 задействовано 1235 единицы спецтехники и 160 дорожных рабочих», - сообщила пресс-служба акимата города в Instagram.

По информации ведомства, 30 января было вывезено 28 029 куб.м. снега (2335 рейсов). Всего за весь период вывезено 2.683116 куб.м. снега (223593 рейса).



