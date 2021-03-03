Свыше 1200 датчиков угарного газа установили в домах алматинцев

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - 1 254 частных жилых дома социально уязвимых семей оборудовано датчиками угарного газа. Об этом в ходе онлайн-брифинга рассказал заместитель начальника департамента по чрезвычайным ситуациям города Алматы Самат Асаинов передает корреспондент МИА «Казинформ».

По информации департамента по чрезвычайным ситуациям города Алматы, за 2 месяца 2021 года на территории города Алматы зарегистрировано 147 пожаров.

«Количество пострадавших на пожарах составило 14 человек, спасены 5 человек, спасено имущество на сумму более 200 млн тенге. В настоящее время погибших на пожарах не зарегистрировано. 96 пожаров произошли в жилом секторе, или 65% от общего числа пожаров, произошедших с начала года. Самыми распространенными причинами возникновения пожаров в частном жилом секторе являются неосторожное обращение с огнем, нарушение правил монтажа и эксплуатации электрооборудования, нарушение правил безопасности при эксплуатации бытовых электроприборов и другие нарушения правил безопасности», - рассказал заместитель начальника департамента по чрезвычайным ситуациям города Алматы Самат Асаинов.

Вместе с тем в целях снижения пожаров и травмирования людей в отопительный период 2020-2021 годов департаментом по ЧС Алматы проводится комплекс мероприятий по предупреждению чревычайных ситуаций. В отдельную группу выделены 274 социально уязвимые семьи, которые нуждаются в адресной пожарно-профилактической помощи. В более 144 домах малоимущих и маломобильных семей сотрудниками ДЧС совместно с волонтерами оказана адресная помощь по ремонту электросетей, систем отопления, трещин в конструкциях печей, побелки, очистки дымоходов печей от сажи и другие работы.

«У нас в городе 65% пожаров приходится на жилой фонд. С августа 2020 года начата масштабная агитационно-разъяснительная работа с населением. Всего на учет взят 145 471 частный жилой дом, из которых 1 347 домов - на твердом топливе, которые обследованы 100%, в том числе 274 дома социально уязвимых семей обследованы повторно, распространено более 300 тысяч памяток о мерах пожарной безопасности. При поддержке акимата 1 254 частных жилых дома социально уязвимых семей, отапливаемых на угле, оборудовано датчиками угарного газа», - добавил Самат Асаинов.