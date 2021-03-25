Свыше 1200 автомобилей сопроводили полицейские в Акмолинской области

КОКШЕТАУ. КАЗИНФОРМ – В Акмолинской области в непогоду было выставлено 38 мобильных постов, которые несли службу на выездах из населенных пунктов и автодорогах республиканского значения. Всего акмолинские полицейские сопроводили свыше 1000 автомобилей, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Как отметили в пресс-службе департамента полиции региона, праздничные дни для полицейских Акмолинской области выдались нелегкими. Из-за метели, снежных переметов и гололеда патрульные полицейские работали в усиленном варианте несения службы.

«В связи со снежными заносами и из-за ограничения видимости были закрыты некоторые участки автодорог республиканского и местного значения. Главной задачей полицейских было не только обеспечить безопасность дорожного движения, но и не допустить каких-либо последствий, связанных с погодными условиями», - отметили в ведомстве.

Так, патрульные автомашины для безопасности сопроводили 1203 автомашины, из которых 923 легковых и 280 грузовых транспортных средств. Эти колонны на автодорогах сопровождали пять экипажей патрульной полиции.

«Кроме того, на территории области выставлено 38 мобильных постов из числа 80 сотрудников и 38 единиц патрульного автотранспорта, которые несли службу на выездах из населенных пунктов и автодорогах республиканского значения», - отметил начальник УМПС ДП Акмолинской области Серик Баймуканов.

Полицейские в очередной раз призвали акмолинцев быть бдительными, следить за изменениями погодных условий, не игнорировать оповещения о штормовых предупреждениях, а при попадании в затруднительную ситуацию на дороге незамедлительно сообщать на телефон 102.

Напомним, в Акмолинской области было ограничено автодвижение на автодорогах «Екатеринбург-Алматы» км 1291-1353, участок Нур-Султан-граница Карагандинской области. «Нур-Султан-Кабанбай батыр-Нура-Темиртау» км 32-51, участок село Кабанбай батыра-граница Карагандинской области, «Нур-Султан-Ерейментау-Шидерты» км 16-200, участок город Нур-Султан-граница Павлодарской области.

За сутки на автодорогах республики спасено 724 человека, из них 111 детей, вызволено 425 единиц техники.

Ранее также сообщалось, что 164 автомобиля скопилось на постах «Рубеж» в городе Нур-Султане в связи с ухудшением погодных условий.