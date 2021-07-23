Свыше 1200 адмправонарушений выявили полицейские за два дня в СКО

ПЕТРОПАВЛОВСК. КАЗИНФОРМ - Свыше 1200 адмправонарушений выявили полицейские за два дня в СКО, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Polisia.kz.

Компания бомжей облюбовала выставленную во двор старую мягкую мебель, устраивает нетрезвые посиделки, нарушая покой жильцов многоквартирной пятиэтажки по улице Некрасова.

В рамках оперативно-профилактического мероприятия «Правопорядок» сигнал об этом правонарушении поступил в управление полиции города Петропавловска из социальных сетей: в лентах городских пабликов был опубликован пост с фото и просьбой принять меры. По указанным координатам была направлена группа подбора приемника-распределителя городского УП. Полицейские организовали очистку территории; старая мебель была вывезена, бродяг доставили в приемник-распределитель для проверки по спецучетам и проведения профилактической беседы.

Группой подбора полицейского приемника-распределителя территория областного центра отрабатывается ежедневно, с 9 до 19 часов (телефон дежурной части: 52-92-99). С начала года в приемник было доставлено около 800 бездомных.

«Республиканская операция «Правопорядок» стартовала 19 июля. Ежедневно в ней задействовано свыше 400 полицейских. Главная цель мероприятия – оздоровление криминогенной обстановки, усиление работы по всем направлениям. За два дня участковыми инспекторами полиции области по месту жительства проверено более 1700 подучетных лиц, состоящих на профилактическом учете. Среди них выявлено 20 правонарушений. В целом, по области выявлено 1236 различных административных правонарушений. Из них больше всего – фактов распития спиртных напитков, или появления в общественных местах в нетрезвом виде – 270. Мелкого хулиганства – 118. Также выявлено 104 факта нахождения несовершеннолетних в ночное время вне жилища без сопровождения законных представителей и 30 фактов нарушения тишины ночью. По линии нарушений ПДД в течение двух дней чаще всего фиксировали нарушения со стороны пешеходов, превышения скорости, а также нарушения правил проезда пешеходных переходов. Задержаны 18 нетрезвых водителей», – отметил и.о. начальника ДП СКО Канат Айтбаев.