Свыше 120 тысяч тонн угля реализовано в области Жетысу

ТАЛДЫКОРГАН. По области Жетысу имеется 38 угольных тупиков и складов. На них имеется 31,8 тыс. тонн угля. В среднем в сутки поступает 966 тонн или 14 вагонов, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу акима области Жетысу.



По информациии областного управления энергетики и ЖКХ, потребность угля на отопительный сезон 2023-2024 гг. для населения составляет 453,8 тыс. тонн.

На сегодняшний день реализовано населению 120,9 тыс. тонн или 27%.

Также проводится ежедневный мониторинг с АО «НК» КТЖ – Грузовые перевозки» по исполнению плана заготовки угля для населения. Организована перевозка угля автотранспортом в районы, не имеющие железнодорожного сообщения

«Акиматы районов и городов проводят агитационную и разъяснительную работу среди населения о приобретении угля при благоприятной погоде. Также, по данным акиматов районов и городов средняя стоимость угля составляет 17 200-18 200 тенге. В районах, не имеющих железнодорожного сообщения, цена достигает 25 000-26 500 тенге (Аксуском и Сарканском районах)», - говорится в сообщении управления.