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    12:17, 11 Июль 2021 | GMT +6

    Свыше 120 тысяч человек пострадали от ливневых дождей в Юго-Западном Китае

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    ПЕКИН.КАЗИНФОРМ – Сильные ливни нарушили нормальную жизнь свыше 120 тысяч человек в провинции Сычуань на юго-западе Китая. Местные власти были вынуждены срочно эвакуировать более 4,6 тысячи человек. Такие данные публикует штаб по борьбе с наводнениями и засухой провинции Сычуань, передает собственный корреспондент МИА «Казинформ».

    С минувшей пятницы проливные дожди обрушились на провинцию Сычуань и подняли уровень воды в 14 реках. В зоне бедствия оказались свыше 120 тысяч человек, более 4,6 тыс. были вывезены в безопасные места.

    Ударом стихии повреждены около 200 жилых строений, из-за оползней разрушены многие участки дорог. Дождями залило около 4,6 тыс. гектаров сельхозугодий. Прямой экономический ущерб в Сычуани составил 176 млн юаней ($27 млн).

    В ряде городов провинции Сычуань объявлен наивысший уровень экстренного реагирования на наводнения.


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