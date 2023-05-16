Свыше 120 природных пожаров произошло с начала года в Казахстане

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - С начала пожароопасного периода уже произошло свыше 120 значимых природных пожаров. Об этом сообщил Премьер-Министр РК Алихан Смаилов на заседании Правительства, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Причем, возникли они в большинстве случаев по вине людей. Зарегистрировано 14 случаев перехода огня с горящей травы и насаждений на жилые дома. Это результат недостаточной работы уполномоченных органов по распашке защитных полос, очистке прилегающих территорий от сухостоя, слабая оперативность реагирования чрезвычайных служб и акиматов», - сказал Алихан Смаилов.

Глава Правительства отметил, что эту работу нужно проводить в максимально сжатые сроки. Необходимо активнее внедрять системы раннего обнаружения природных пожаров.

«Так, благодаря внедренной на территории национального природного парка «Бурабай» смарт-системе в прошлом году значительно сократились площади пожаров, снизился ущерб от них и повысилась оперативность реагирования. Этот опыт нужно использовать и в других природных парках, заповедниках и так далее», - подчеркнул Алихан Смаилов.

Глава Кабмина также добавил, что опыт прошлогоднего пожара в Костанайской области показал, что для оперативного тушения лесов министерствам экологии и по чрезвычайным ситуациям необходимо подготовить источники воды и пожарные пруды вблизи лесных насаждений для возможности водозабора не только пожарных автомобилей, но и вертолетов.

«В целом Министерству по чрезвычайным ситуациям совместно с заинтересованными госорганами надо взять на ежедневный контроль реализацию специального Межведомственного плана по предупреждению и ликвидации лесных и степных пожаров в стране», - резюмировал Алихан Смаилов.