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Свыше 120 ОСИ зарегистрированы в Костанае
18 Августа 2022 17:37

Свыше 120 ОСИ зарегистрированы в Костанае

КОСТАНАЙ. КАЗИНФОРМ - В Костанае продолжается разъяснительная работа по регистрации объединений собственников имущества и простых товариществ, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«На сегодняшний день в г. Костанай зарегистрированы 129 объединений собственников имущества, созданы 34 простых товариществ. Итоги собраний, проведенных среди собственников жилищ в средних школах, свидетельствуют о наличии у жителей города желаний создания ОСИ. В числе наиболее часто озвучиваемых жителями города проблемных вопросов являются случаи поднятия тарифов за оказываемые жилищно-эксплуатационные услуги, которые инициируются в одностороннем порядке отдельными ПКСК», - сообщили в отделе жилищных отношений городского акимата.

В целом, по информации ведомства, анализ деятельности ПКСК свидетельствует о том, что в отдельных случаях со стороны граждан имеется критика и недовольство, связанные с качеством предоставляемых услуг.

Также, со стороны собственников квартир вызывают вопросы прозрачности расходования финансовых средств, отсутствие отчета перед жильцами, бездействие председателей ПКСК.

В отделе ЖКХ напомнили, что на сегодняшний день в ситуационном центр «IKomek» размещен проектный офис, в котором ежедневно осуществляется прием граждан по вопросам создания ОСИ и ПТ.


Фото: www.odt.co.nz


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