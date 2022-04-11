Свыше 120 единиц оружия сдали казахстанцы после январских беспорядков

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Казахстанцы добровольно сдали 122 единицы оружия после массовых беспорядков, имевших место в январе. Об этом сообщили в МВД РК, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Ранее нами совместно с Генеральной прокуратурой по этому поводу дано официальное разъяснение о том, что лицо, добровольно сдавшее оружие, не будет привлекаться к уголовной ответственности, если в его действиях не будет содержаться иного состава преступления. В результате разъяснительной работы гражданами на сегодня добровольно сдано 122 единицы оружия», - сообщил начальник следственного департамента МВД РК Санжар Адилов на брифинге в СЦК.

«Еще раз призываем добросовестных граждан сообщать в органы внутренних дел о любых информациях касательно январских событий, а также в случае обнаружения – к добровольной сдаче оружия. У нас есть анонимный телефон 72-22-45, а также мобильное приложение 102», - рассказал Санжар Адилов, отметив, что любая информация ведомством будет проверена и приняты соответствующие меры.

Ранее в МВД сообщили о работе по поиску и изъятию похищенного оружия во время январских событий. Как проинформировали в ведомстве, органами полиции обнаружено и изъято похищенное имущество наших граждан, оцениваемое на сумму более 340 млн тенге.