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    17:33, 11 Апрель 2022 | GMT +6

    Свыше 120 единиц оружия сдали казахстанцы после январских беспорядков

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    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Казахстанцы добровольно сдали 122 единицы оружия после массовых беспорядков, имевших место в январе. Об этом сообщили в МВД РК, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    «Ранее нами совместно с Генеральной прокуратурой по этому поводу дано официальное разъяснение о том, что лицо, добровольно сдавшее оружие, не будет привлекаться к уголовной ответственности, если в его действиях не будет содержаться иного состава преступления. В результате разъяснительной работы гражданами на сегодня добровольно сдано 122 единицы оружия», - сообщил начальник следственного департамента МВД РК Санжар Адилов на брифинге в СЦК.

    «Еще раз призываем добросовестных граждан сообщать в органы внутренних дел о любых информациях касательно январских событий, а также в случае обнаружения – к добровольной сдаче оружия. У нас есть анонимный телефон 72-22-45, а также мобильное приложение 102», - рассказал Санжар Адилов, отметив, что любая информация ведомством будет проверена и приняты соответствующие меры.

    Ранее в МВД сообщили о работе по поиску и изъятию похищенного оружия во время январских событий. Как проинформировали в ведомстве, органами полиции обнаружено и изъято похищенное имущество наших граждан, оцениваемое на сумму более 340 млн тенге.


    Теги:
    МВД РК Борьба с преступностью Алматинская трагедия Правоохранительные органы
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