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Свыше 12 тысяч заявок одобрено по программе «7-20-25»
12 Ноября 2019 16:45
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АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ – В рамках программы «7-20-25» принято 20 821 заявка на предоставление займа, передает корреспондент МИА «Казинформ».
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«В рамках реализации программы «7-20-25» на 7 ноября 2019 года принято 20 821 заявка на получение займа на сумму 235,7 млрд тенге. Из них одобрено 12 244 заявки на предоставление займа на сумму 140,4 млрд тенге», - сообщили в Нацбанке.
Напомним, жилье по программе «7-20-25» могут получить граждане Казахстана, имеющие постоянный доход и не имеющие собственного жилья на момент подачи заявления. Ставка вознаграждения по программе составляет 7% в год. Первоначальный взнос по ипотечным кредитам - от 20%. Срок займа - до 25 лет.
Ключевые слова: Нацбанк Казахстана, Алматы, Жилье,
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