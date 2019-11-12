Свыше 12 тысяч заявок одобрено по программе «7-20-25»

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ – В рамках программы «7-20-25» принято 20 821 заявка на предоставление займа, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«В рамках реализации программы «7-20-25» на 7 ноября 2019 года принято 20 821 заявка на получение займа на сумму 235,7 млрд тенге. Из них одобрено 12 244 заявки на предоставление займа на сумму 140,4 млрд тенге», - сообщили в Нацбанке.

Напомним, жилье по программе «7-20-25» могут получить граждане Казахстана, имеющие постоянный доход и не имеющие собственного жилья на момент подачи заявления. Ставка вознаграждения по программе составляет 7% в год. Первоначальный взнос по ипотечным кредитам - от 20%. Срок займа - до 25 лет.