+7 (701) 759 90 19
Нур-Султан: 1 °С
Алматы: 6 °С
USD 388.70 EUR 428.70
RUB 6.08 CNY 55.46
Скачать
Новости
Вся лента >>>

Свыше 12 тысяч заявок одобрено по программе «7-20-25»

12 Ноября 2019 16:45
Поделиться:
Свыше 12 тысяч заявок одобрено по программе «7-20-25»

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ – В рамках программы «7-20-25» принято 20 821 заявка на предоставление займа, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Новости по теме

Почти 12 тысяч заявок на 136,2 млрд тенге одобрено по программе «7-20-25»
Свыше 25 тысяч ипотечных займов рефинансировано в Казахстане - Нацбанк Сколько ипотечных займов под 2% выдадут по программе «Бакытты отбасы»

«В рамках реализации программы «7-20-25» на 7 ноября 2019 года принято 20 821 заявка на получение займа на сумму 235,7 млрд тенге. Из них одобрено 12 244 заявки на предоставление займа на сумму 140,4 млрд тенге», - сообщили в Нацбанке.

Напомним, жилье по программе «7-20-25» могут получить граждане Казахстана, имеющие постоянный доход и не имеющие собственного жилья на момент подачи заявления. Ставка вознаграждения по программе составляет 7% в год. Первоначальный взнос по ипотечным кредитам - от 20%. Срок займа - до 25 лет.

Подписывайтесь на наш канал:

Ключевые слова: Нацбанк Казахстана, Алматы, Жилье,
Поделиться:

Автор:

Данияр Дауталиев

Загрузка...
Оставить комментарий
+7
Отправить
Читайте также
Загрузка...
Сотрудники онлайн
Редактор
Гульмира Байзакова
Гульмира Байзакова
954-047
rusred@inform.kz
Редактор
Ринат Дусумов
Ринат Дусумов
954-047
rusred@inform.kz
Редактор
Тасмаганбетова Гульжан
Тасмаганбетова Гульжан
954-047
rusred@inform.kz

Архив