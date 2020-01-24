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Свыше 12 тысяч семей получили АСП на 7 млрд тенге в Алматы

24 Января 2020 14:07
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Свыше 12 тысяч семей получили АСП на 7 млрд тенге в Алматы

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ – В Алматы более 12 тысяч семей получили адресную социальную помощь (АСП) на 7,1 млрд тенге в прошлом году, передает корреспондент МИА «Казинформ».

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«С января 2018 года в стране внедрили адресную социальную помощь (АСП). Это механизм поддержки малообеспеченных семей. За 2019 год акиматом Алматы АСП выплачена 12,7 тысячам семей на 7,1 млрд тенге. Кроме того, бесплатным питанием обеспечены более 22 тыс. учащихся из малообеспеченных, многодетных семей», - сообщили в акимате Алматы.

Также малообеспеченным гражданам оказывается жилищная помощь в оплате жилищно-коммунальных расходов в пределах установленных нормативов в случае, если в бюджете семьи расходы превышают 10% долю ее совокупного дохода.


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Ключевые слова: Алматы, Социальная поддержка,
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Автор:

Данияр Дауталиев

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