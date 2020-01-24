Новости
Свыше 12 тысяч семей получили АСП на 7 млрд тенге в Алматы
24 Января 2020 14:07
Поделиться:
АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ – В Алматы более 12 тысяч семей получили адресную социальную помощь (АСП) на 7,1 млрд тенге в прошлом году, передает корреспондент МИА «Казинформ».
Новости по темеНовые подходы АСП направлены на обеспечение прозрачности и справедливости - Сауле Нургожина Около 70 тысяч человек получат АСП в Восточно-Казахстанской области АСП получали имеющие миллионные доходы в Атырауской области
«С января 2018 года в стране внедрили адресную социальную помощь (АСП). Это механизм поддержки малообеспеченных семей. За 2019 год акиматом Алматы АСП выплачена 12,7 тысячам семей на 7,1 млрд тенге. Кроме того, бесплатным питанием обеспечены более 22 тыс. учащихся из малообеспеченных, многодетных семей», - сообщили в акимате Алматы.
Также малообеспеченным гражданам оказывается жилищная помощь в оплате жилищно-коммунальных расходов в пределах установленных нормативов в случае, если в бюджете семьи расходы превышают 10% долю ее совокупного дохода.
Ключевые слова: Алматы, Социальная поддержка,
Поделиться:
Загрузка...
Оставить комментарий
Читайте также
- В Алматы освещение получили более 320 улиц
- Когда заработает в Казахстане система «Единый кинобилет»
- Как проверяют больных пассажиров в аэропорту Алматы
- Фильм Тимура Бекмамбетова по сценарию Дениса Тена готов к прокату
- Правительство должно провести инвентаризацию в соцсфере – Касым-Жомарт Токаев
- Скандал с банкротством автопарков в Алматы и Шымкенте прогремел на всю страну – Президент
Загрузка...
- Выступления Президента
- Послание Президента
- За строкой послания
- Итоги работы госорганов
- Мировые СМИ о Казахстане
- Мир и кризис
- История независимого Казахстана
Сотрудники онлайн
Редактор
Гульмира Байзакова
954-047
Редактор
Ринат Дусумов
954-047
Редактор
Тасмаганбетова Гульжан
954-047