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Свыше 12 тыс тенге заплатят водители автомобилей, не сменившие шины на зимние

13 Ноября 2019 13:38
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Свыше 12 тыс тенге заплатят водители автомобилей, не сменившие шины на зимние

КОКШЕТАУ. КАЗИНФОРМ – После 1 декабря 5 МРП заплатят водители автомобилей, не сменившие шины на зимние, передает корреспондент МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу департамента полиции Акмолинской области.

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Согласно прогнозам метеорологических служб, в самые ближайшие дни в Акмолинской области ожидается обильное выпадение осадков в виде снега и понижение температуры воздуха до минусовых отметок.

Полицейские региона в связи с изменением погодных условий рекомендовали водителям и владельцам транспортных средств произвести на своих автомобилях замену шин на зимние.

«В соответствии с п. 5.5 Приложения 8 к Техническому регламенту Таможенного союза (ТР ТС 018/2011) «О безопасности колесных транспортных средств», запрещается эксплуатация транспортных средств, укомплектованных шинами с шипами противоскольжения в летний период (июнь, июль, август). В зимний период (декабрь, январь, февраль) запрещается эксплуатация транспортных средств, не укомплектованных зимними шинами. При этом зимние шины устанавливаются на всех колесах транспортного средства. Кроме того, после 1 декабря за нарушение указанных требований согласно ч. 5 ст. 590 КоАП РК предусмотрена административная ответственность в размере 5 МРП», - отметили в ведомстве.

Стражи порядка добавили, что в непогоду во время снегопада следует снижать скорость до минимума, чтобы в случае возникновения опасности иметь возможность предотвратить дорожно-транспортное происшествие.

«Водителям не следует резко перестраиваться из ряда в ряд и совершать другие маневры, не убедившись в их безопасности. Не стоит забывать о необходимости соблюдения дистанции и бокового интервала между транспортными средствами. Все участники дорожного движения, попавшие в трудную ситуацию на дороге, могут круглосуточно обращаться за помощью в подразделения областного департамента полиции. Сотрудники постараются оказать всевозможное содействие», - добавили в ведомстве.

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Ключевые слова: Акмолинская область, Транспорт, Силовые структуры,
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Автор:

Оксана Матасова

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