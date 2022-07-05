5 Июля 2022 14:48

Свыше 12 тыс. нарушений миграционного законодательства выявлено в Казахстане

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - С 27 июня по 4 июля по стране проведено оперативно-профилактическое мероприятие «Нелегал». Полицией проведены проверки мест компактного проживания иностранцев, строительных объектов, рынков, организаций и работодателей, незаконно использующих наемный труд, проверялся автотранспорт, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Polisia.kz.

Во время профилактического мероприятия выявлено 12 288 нарушений миграционного законодательства РК. Из них 8441 - нарушение иностранцами сроков пребывания в стране, 3718 фактов незаконного осуществления трудовой деятельности иностранцами. 563 работодателя привлечено к административной ответственности за незаконное использование иностранной рабочей силы, 4814 физических и юридических лиц наказаны за несвоевременное информирование полиции о пребывающих у них иностранцах, за попрошайничество привлечено 55 иностранцев.

Вынесено 969 решений судов о выдворении нарушителей миграционного законодательства из страны. В рамках недопущения неисполнения решений суда о выдворении, в принудительном порядке было выдворено с закрытием въезда в нашу страну на пять лет 250 иностранцев. Анализ миграционной ситуации показывает, что иностранцы въезжают в страну легально, однако в ряде случаев переходят в разряд нарушителей миграционного законодательства, и в этом в большей степени помогают наши граждане.

Немалая часть нарушений связана с привлечением иностранцев на работу без разрешительных документов. К примеру, в Туркестанской области задержаны 110 иностранцев, которые незаконно занимались промышленным выкапыванием лекарственного растения ферулла, которое считается в странах Ближнего Востока панацей от заболеваний. Выявлены многочисленные факты в городах Нур-Султан, Шымкент, Атырауской, Кызылординской, Мангистауской, Восточно-Казахстанской областях, где незаконно использовался труд иностранцев на строительных объектах. Незаконно осуществлявшие трудовую деятельность иностранные граждане и их работодатели привлечены к ответственности.

Также наши граждане предоставляют жилье иностранцам либо оказывают помощь в незаконной миграции. К примеру, сотрудниками полиции были задержаны за попрошайничество в Шымкенте три иностранки, в ходе разбирательства установлено, что в страну проникли незаконно, а также была установлена гражданка РК, незаконно предоставившая им жилье и способствовавшая их незаконному нахождению. По данному факту ведется досудебное расследование. Органами внутренних дел работа по предупреждению и выявлению нарушений миграционного законодательства продолжается.