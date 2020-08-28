Свыше 12 трлн тенге накопили казахстанцы в ЕНПФ
АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ – Пенсионные накопления вкладчиков Единого накопительного пенсионного фонда (ЕНПФ) составили 12 060,4 млрд тенге, передает корреспондент МИА «Казинформ».
«Пенсионные накопления вкладчиков (получателей), по состоянию на 1 августа 2020 года, составили 12 060,4 млрд тенге, увеличившись за январь-июль 2020 года на 1 259,9 млрд тенге или на 11,7%. За январь-июль 2020 года произошло увеличение «чистого» дохода от инвестирования пенсионных активов на 753 млрд тенге до 5 086,7 млрд тенге на 1 августа 2020 года», - сообщили в пресс-службе Национального банка.
Количество индивидуальных пенсионных счетов вкладчиков по обязательным пенсионным взносам (с учетом ИПС, не имеющих пенсионные накопления) на 1 августа 2020 года составило 11 млн счетов.
Сумма пенсионных выплат за январь-июль 2020 года составила 98,2 млрд тенге.
Основную долю совокупного инвестиционного портфеля ЕНПФ на 1 августа 2020 года занимают государственные ценные бумаги Республики Казахстан и негосударственные ценные бумаги эмитентов Республики Казахстан (43,2% и 26,5% от общего объема пенсионных активов, соответственно).
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