Свыше 12 трлн тенге накопили казахстанцы в ЕНПФ

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ – Пенсионные накопления вкладчиков Единого накопительного пенсионного фонда (ЕНПФ) составили 12 060,4 млрд тенге, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Пенсионные накопления вкладчиков (получателей), по состоянию на 1 августа 2020 года, составили 12 060,4 млрд тенге, увеличившись за январь-июль 2020 года на 1 259,9 млрд тенге или на 11,7%. За январь-июль 2020 года произошло увеличение «чистого» дохода от инвестирования пенсионных активов на 753 млрд тенге до 5 086,7 млрд тенге на 1 августа 2020 года», - сообщили в пресс-службе Национального банка.

Количество индивидуальных пенсионных счетов вкладчиков по обязательным пенсионным взносам (с учетом ИПС, не имеющих пенсионные накопления) на 1 августа 2020 года составило 11 млн счетов.

Сумма пенсионных выплат за январь-июль 2020 года составила 98,2 млрд тенге.

Основную долю совокупного инвестиционного портфеля ЕНПФ на 1 августа 2020 года занимают государственные ценные бумаги Республики Казахстан и негосударственные ценные бумаги эмитентов Республики Казахстан (43,2% и 26,5% от общего объема пенсионных активов, соответственно).



