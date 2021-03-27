Свыше 12 млн тенге штрафов выплатили субъекты предпринимательства столицы за нарушение карантина

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ -В столице прошло очередное заседание комиссии по недопущению возникновения и распространения коронавирусной инфекции в Нур-Султане под председательством заместителя акима города Бахтияра Макена. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на официальный сайт акимата.

Участники заседания обсудили текущую эпидемиологическую ситуацию в городе, принимаемые меры по недопущению распространения коронавируса, работу мобильных групп по выявлению нарушений режима карантина.

По словам Бахтияра Макена, в данный момент появились первые признаки стабилизации ситуации. Вместе с тем требуется строгое выполнение требований карантинного режима со стороны жителей и гостей города, а также субъектов предпринимательства.

Как сообщила главный санврач столицы Сархат Бейсенова, в каждом районном акимате города создано 8 мониторинговых групп.

«За период с 19 по 24 марта 2021 года мониторинговыми группами проведено 198 рейдов, в ходе которых охвачено 756 объектов, выявлено 40 объектов, на которых не соблюдаются ограничительные и карантинные меры.

С 1 января по 19 марта 2021 года с районных управлений полиции поступило 319 материалов, из них рассмотрено и наложено 95 административных штрафов на сумму 21 172 830 тенге, оплачено в сокращенном порядке 72 штрафа на сумму 12 276 370 тенге, 59 оставлено без рассмотрения (нет фото, видео материала), 19 принято к сведению (было ЭИ), по 21 факт нарушения не подтвердился, по 2 материалам истек срок привлечения (октябрь, ноябрь 2020г.)», - сообщила Сархат Бейсенова.

В специализированный межрайонный административный суд направлено 54 материала в отношении 47 «злостных нарушителей», не исполняющих предписания об устранении нарушений.

На сегодня приостановлена деятельность 13 объектов предпринимательства столицы, среди них: караоке-бар «Тekuila», ресторан «ZOLOTO», лаундж бар «Stories» (в настоящее время «Два грузина»), лаундж бар «Abba», ночной клуб «Алания», лаундж бар «Echo», караоке-бар «Жаным сол», лаундж бар «Echo», батутный центр «Kango», ресторан-караоке «Ginza», ресторан-караоке «Alanya», бар «Nirvana», «Лото-клуб».

«Следует отметить, что имеются факты злостного игнорирования требований законодательства РК и неисполнения субъектами предпринимательства постановлений суда и судебных исполнителей, в части приостановления деятельности.

На сегодня эпидемиологическая ситуация по коронавирусной инфекции нестабильна, столица находится в «красной зоне», наблюдается рост регистрации случаев коронавирусной инфекции среди жителей столицы, однако несмотря на это отдельные физические лица и субъекты предпринимательства не соблюдают требования постановления главного государственного врача Республики Казахстан и города Нур-Султана на запрет проведения массовых мероприятий», - резюмировала санврач столицы.

В завершение Бахтияр Макен поручил усилить контроль за исполнением принимаемых в городе мер по недопущению распространения КВИ.