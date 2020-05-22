Свыше 118 тысяч казахстанцев получили работу в рамках госпрограммы «Еңбек»

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - По состоянию на 1 мая текущего года участниками Государственной программы развития продуктивной занятости и массового предпринимательства на 2017-2021 годы «Еңбек» стали 157,5 тыс. человек. 118,3 тыс. человек были трудоустроены, из них 58,2 тыс. – на постоянную работу, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Министерства труда и социальной защиты населения РК.

Из числа граждан, ставших участниками Госпрограммы «Еңбек», 110,7 тыс. чел. (70,3%) – безработные, 0,9 тыс. чел. (6,9%) – самостоятельно занятые.

На субсидируемые рабочие места трудоустроено 64,3 тыс. человек, из них: на социальные рабочие места - 11,6 тыс.; на молодежную практику – 9,7 тыс.; на общественные работы – 43 тыс.

Для повышения мобильности трудовых ресурсов по состоянию на 1 мая 2020 года из трудоизбыточных южных регионов переселено 2 224 человека в составе 631 семьи.

В организациях технического и профессионального образования (ТиПО) продолжают учебу 52,5 тыс. человек, которые обеспечены стипендией, одноразовым горячим питанием и материальной помощью на проезд. В текущем году обучением по ТиПО планируется охватить 21 тыс. человек.

По состоянию на 1 мая текущего годана краткосрочные курсы обучения направлены 676 человек, всего до конца года данной мерой планируется охватить 18,8 тыс. граждан.

С начала года на развитие массового предпринимательства в рамках государственной программы было выдано 1 164 микрокредита на сумму 6 млрд тенге, из которых 3,67 млрд – на 971 микрокредит для сельских предпринимателей, которые уже создали 1 061 рабочее место.

Предварительный объем финансирования на кредитование в рамках развития массового предпринимательства на 2020 год составляет 54,2 млрд тенге, из них на сельскую местность приходится 79,9% (43,3 млрд тенге) и 20,1% (10,9 млрд тенге) - на города. Планируется охватить более 13 тыс. человек, из которых 11 тыс. - на селе.

Также участникам программы будет предоставлено 23,5 тыс. государственных грантов на реализацию новых бизнес-идей, в размере до 200 МРП. На 1 мая уже выдано 1,7 тыс. государственных грантов.

Кроме этого, 30 тыс. человек будут обучены основам предпринимательства по проекту «Бастау Бизнес».