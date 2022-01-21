Свыше 115 тысяч пациентов получают лечение от КВИ в Казахстане

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - На 21 января лечение от КВИ продолжают получать 124 744 человек (123 205 КВИ+ и 1 539 КВИ-), передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Telegram-канал МВК по нераспространению COVID-19.

В стационарах находится 8 929 пациентов, на амбулаторном уровне – 115 815 пациентов.

Из числа заболевших КВИ+ и КВИ- находятся: в тяжелом состоянии – 396 пациентов, в состоянии крайней степени тяжести – 88 пациентов, на аппарате ИВЛ – 57 пациентов.







