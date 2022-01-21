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Свыше 115 тысяч пациентов получают лечение от КВИ в Казахстане
21 Января 2022 08:45
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НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - На 21 января лечение от КВИ продолжают получать 124 744 человек (123 205 КВИ+ и 1 539 КВИ-), передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Telegram-канал МВК по нераспространению COVID-19.
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В стационарах находится 8 929 пациентов, на амбулаторном уровне – 115 815 пациентов.
Из числа заболевших КВИ+ и КВИ- находятся: в тяжелом состоянии – 396 пациентов, в состоянии крайней степени тяжести – 88 пациентов, на аппарате ИВЛ – 57 пациентов.
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