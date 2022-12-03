Свыше 113 тысяч уникальных хирургических операций выполнено в Казахстане

3 Декабря 2022, 08:10

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Академик национальной академии, ученый, доктор медицинских наук, профессор, председатель правления АО «Национальный научный центр хирургии» им. А. Н. Сызганова Болатбек Баймаханов поделился рядом уникальных практик и рассказал о достижениях хирургической помощи в Казахстане, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Минздрава РК.

За 9 месяцев текушего года в республике успешно выполнено свыше 113 тысяч уникальных хирургических вмешательств.

«В нашем центре подходы к лечению рака печени поставлены на мировой уровень, которые включают в себя помощь от мини-инвазивных операций на печени до трансплантации печени с момента постановки диагноза. В 2017 году впервые в Казахстане и странах СНГ внедрен новый кожно-печеночный метод лечения эхинококкоза печени в центре хирургии имени Сызганова. Мини-инвазивные операции на печени на территории Средней Азии проводятся только в нашем государстве, в том числе в центре хирургии им.Сызганова», - отметил в своем презентационном выступлении ведущий хирург страны.

Он также рассказал о популярной бариатрической хирургии, которая представляет собой особый вид оперативных вмешательств на желудочно-кишечном тракте, которые могут уменьшить количество потребляемых калорий и/или их всасывание в кишечнике.

В клинике выполняются сложнейшие операции на пищеводе при онкологических заболеваниях с применением мини-инвазивных технологий и в дальнейшем пластика пищевода. Данные операции также успешно проводятся в клинике им Сызганова, позволяя многим пациентам повысить качество жизни и показатели здоровья.

Центр успешно выполняет родственную трансплантацию печени как у взрослых, так и детей с 2011 года.