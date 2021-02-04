Jibek Joly Телерадиокомпания Президента Казахстана
Главная  >
  Новости  >
  Экономика

Свыше 112,3 млрд тенге перевел ЕНПФ на спецсчета казахстанцев

Автор:  
Данияр Дауталиев
4 Февраля 2021, 01:00
Свыше 112,3 млрд тенге перевел ЕНПФ на спецсчета казахстанцев

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ – Свыше 112,3 миллиарда тенге перевел ЕНПФ на специальные счета казахстанцев для улучшения жилищных условий, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Как сообщили в фонде , 1 и 2 февраля 2021 года, за первые два дня осуществления единых пенсионных выплат, ЕНПФ перевел на специальные счета вкладчиков, открытые у уполномоченных операторов, свыше 112,3 миллиардов тенге.

Таким образом исполнены 20 252 заявки на получение ЕПВ, поступившие от уполномоченных операторов АО «Жилищный строительный сберегательный банк «Отбасы банк» и АО «Народный банк Казахстана».

Напомним, правила осуществления пенсионных выплат, единовременных пенсионных выплат в целях улучшения жилищных условий и (или) оплаты лечения, сформированных за счет обязательных пенсионных взносов, обязательных профессиональных пенсионных взносов из единого накопительного пенсионного фонда, возврата их в единый накопительный пенсионный фонд, утвержденные Постановлением Правительства 19 января 2021 года, вступили в силу 30 января 2021.

Согласно правилам, перевод накоплений уполномоченному оператору осуществляются в течение 5 рабочих дней после поступления заявления вкладчика от уполномоченного оператора в ЕНПФ.

Все вопросы граждан, связанные с условиями целевого использования пенсионных накоплений для улучшения жилищных условий и (или) оплаты лечения, рассматриваются уполномоченным оператором по принципу «одного окна» и отдельных обращений в ЕНПФ по этим вопросам после поступления денег на спецсчет не требуется.


Экономика   ЕНПФ  
Лента новостей
Читайте также
Новости партнеров
Популярно
Еще несколько улиц закроют в Астане из-за ремонта
Еще несколько улиц закроют в Астане из-за ремонта
Чиновника подозревают в хищении более миллиарда тенге, выделенных на строительство дорог
Чиновника подозревают в хищении более миллиарда тенге, выделенных на строительство дорог
Провоз валюты на сумму свыше 2,5 млрд тенге предотвратил КНБ
Провоз валюты на сумму свыше 2,5 млрд тенге предотвратил КНБ
Расходы на миллиард тенге: АФМ допросит руководство «Қазақстан барысы» и проведет обыски
Расходы на миллиард тенге: АФМ допросит руководство «Қазақстан барысы» и проведет обыски
«Казахтелеком» навязывал свои услуги абонентам в Астане
«Казахтелеком» навязывал свои услуги абонентам в Астане
Жамбылским фермерам выделили бесплатные торговые места на алматинском рынке «Алтын орда»
Жамбылским фермерам выделили бесплатные торговые места на алматинском рынке «Алтын орда»
350 тысяч авто незаконно легализовала ОПГ в Астане
350 тысяч авто незаконно легализовала ОПГ в Астане
Глава КГА Талгат Ластаев получил новую должность
Глава КГА Талгат Ластаев получил новую должность
Таразские врачи помогли родить ребенка женщине с тяжелым диагнозом
Таразские врачи помогли родить ребенка женщине с тяжелым диагнозом