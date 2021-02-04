Свыше 112,3 млрд тенге перевел ЕНПФ на спецсчета казахстанцев

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ – Свыше 112,3 миллиарда тенге перевел ЕНПФ на специальные счета казахстанцев для улучшения жилищных условий, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Как сообщили в фонде , 1 и 2 февраля 2021 года, за первые два дня осуществления единых пенсионных выплат, ЕНПФ перевел на специальные счета вкладчиков, открытые у уполномоченных операторов, свыше 112,3 миллиардов тенге.

Таким образом исполнены 20 252 заявки на получение ЕПВ, поступившие от уполномоченных операторов АО «Жилищный строительный сберегательный банк «Отбасы банк» и АО «Народный банк Казахстана».

Напомним, правила осуществления пенсионных выплат, единовременных пенсионных выплат в целях улучшения жилищных условий и (или) оплаты лечения, сформированных за счет обязательных пенсионных взносов, обязательных профессиональных пенсионных взносов из единого накопительного пенсионного фонда, возврата их в единый накопительный пенсионный фонд, утвержденные Постановлением Правительства 19 января 2021 года, вступили в силу 30 января 2021.

Согласно правилам, перевод накоплений уполномоченному оператору осуществляются в течение 5 рабочих дней после поступления заявления вкладчика от уполномоченного оператора в ЕНПФ.

Все вопросы граждан, связанные с условиями целевого использования пенсионных накоплений для улучшения жилищных условий и (или) оплаты лечения, рассматриваются уполномоченным оператором по принципу «одного окна» и отдельных обращений в ЕНПФ по этим вопросам после поступления денег на спецсчет не требуется.