Свыше 11 тысяч выпускников примут участие в ЕНТ в Алматы

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ – Как будут сдавать ЕНТ алматинские школьники? О ходе подготовки проведения ЕНТ с учетом эпидемиологической ситуации в ходе онлайн-брифинга на площадке РСК Алматы рассказала руководитель отдела общего среднего образования управления образования города Алматы Акмарал Айтуарова, передает корреспондент МИА «Казинформ».

В текущем учебном году в организациях среднего образования города Алматы завершают обучение 11 337 выпускников (10 560 человек из государственных и 777 человек из частных школ). В этом году ЕНТ впервые проводится с марта по июнь. С 10 марта по 26 апреля было проведено для зачисления в ВУЗ на платной основе по желанию. С 6 мая по 30 июня будет проходить ЕНТ на присуждение образовательного гранта.

«В связи с эпидемиологической ситуацией в стране, в целях сохранения здоровья и безопасности детей прием заявлений выпускников для участия в едином национальном тестировании осуществляется посредством on-line регистрации на сайте НЦТ , которая в то же время позволяет выпускнику выбрать самостоятельно место сдачи ЕНТ по республике. В этом году особенностью проведения ЕНТ по сравнению с прошлыми годами является то, что будет один пункт сдачи ЕНТ на базе КазНУ им.аль-Фараби. Формат проведения ЕНТ только электронный, по принципу «один тестируемый-один компьютер-одна камера». ЕНТ проводится в два потока. Максимальное количество посадочных мест 300», - рассказала Акмарал Айтуарова.

В этом году впервые предоставляется право выпускникам сдавать ЕНТ два раза (в мае, июне) и с наилучшим результатом ЕНТ участвовать в конкурсе на присуждение образовательных грантов.

«Общая продолжительность ЕНТ с учетом аппеляции 4 часа 30 минут (270 минут). Время тестирования - 240 минут. По истечении 60 минут тестирования дается перерыв для упражнений для глаз и две минуты для физических упражнений. По истечении 120 минут тестирования предоставляется перерыв в 15 минут. По истечении 180 минут тестирования дается перерыв в объеме 3 минут для упражнений для глаз и физических упражнений. Тестирование состоит из 120 тестовых заданий по 5 предметам. Максимальное количество баллов - 140 «, - пояснила спикер.

Кроме того, руководитель отдела общего среднего образования управления образования города Алматы перечислила запрещенные предметы, которые нельзя заносить с собой во время ЕНТ.

«Это любые средства сотовой связи (пейджер, мобильные телефоны, планшеты), оснащенные функцией передачи информации). Все виды радио-электронной связи, в том числе (wi-fi (вай-фай), bluetooth (блютуз) и других, ноутбуки, плейеры, модемы (мобильные роутеры), часы, проводные и беспроводные наушники, шпаргалки, учебники и справочники, калькуляторы. При допущении нарушения дисциплины во время первой попытки сдачи ЕНТ, второй шанс не предоставляется. При допущении нарушения дисциплины во время второй попытки сдачи ЕНТ, вы лишаетесь права участвовать в конкурсе на присуждение гранта», - уточнила спикер.