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Свыше 11 тысяч казахстанцев за сутки полностью привились против Covid-19

8 Февраля 2022 08:17
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Свыше 11 тысяч казахстанцев за сутки полностью привились против Covid-19

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Обновлены данные о вакцинации населения Казахстана против коронавирусной инфекции, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Министерства здравоохранения РК.

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По состоянию на 8 февраля 2022 года, в Казахстане первым компонентом против коронавирусной инфекции провакцинировано 9 251 891 человек (+9126), вторым компонентом провакцинировано 8 822 430 человек (+11060), передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Telegram-канал МВК по нераспространению COVID-19.

Информация о проведении вакцинации населения против КВИ на 8.02.2022 г. в разрезе регионов.



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#Минздрав РК   #Здравоохранение   #Коронавирус в РК   #Вакцинация  
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