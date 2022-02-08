Свыше 11 тысяч казахстанцев за сутки полностью привились против Covid-19

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Обновлены данные о вакцинации населения Казахстана против коронавирусной инфекции, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Министерства здравоохранения РК.

По состоянию на 8 февраля 2022 года, в Казахстане первым компонентом против коронавирусной инфекции провакцинировано 9 251 891 человек (+9126), вторым компонентом провакцинировано 8 822 430 человек (+11060), передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Telegram-канал МВК по нераспространению COVID-19.

Информация о проведении вакцинации населения против КВИ на 8.02.2022 г. в разрезе регионов.



