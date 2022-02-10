Свыше 11 тысяч казахстанцев полностью привились за сутки

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Министерство здравоохранения РК обновило данные о вакцинации населения республики против коронавирусной инфекции, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Telegram-канал МВК по нераспространению COVID-19.

По состоянию на 10 февраля 2022 года, в Казахстане 1 - м компонентом против коронавирусной инфекции провакцинировано 9 270 790 человек (+9659), 2 - м компонентом провакцинировано 8 844 300 человек (+11575).

Опубликованы также данные в разрезе регионов.















