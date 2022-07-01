1 Июля 2022 01:25

Свыше 11 тыс. детей пойдут в первые классы в Костанайской области

КОСТАНАЙ. КАЗИНФОРМ - В этом году в школы Костанайской области ожидается поступление более 11 тыс. первоклассников, большая часть из которых уже приняты в образовательные учреждения. Об этом передает корреспондент МИА «Казинформ».

Прием заявлений завершится 1 августа.

«Обращаю внимание родителей, что 1 августа завершается прием в первый класс, который сейчас проводится в электронном формате. Ожидается, что в этом году в школы области придут свыше 11 тыс. первоклассников. На сегодня уже более 10 тыс. будущих первоклассников, или почти 90% от планируемого количества, уже зачислены в школы области»,- сообщила на брифинге в региональной службе коммуникаций заместитель руководителя управления образования области Айман Ибраева.

Она также напомнила, что в 1 класс принимаются дети, которым уже исполнилось или в этом году исполнится 6 лет. Документы родителям можно подать через портал электронного правительства egov.kz с помощью ЭЦП или SMS- пароля, если родитель зарегистрирован в базе мобильных граждан, а также через электронный портал «SAKURA: электронная школа».

Всего же в завершенном учебном году контингент школ области составил 110 тыс. школьников.

«Выпускниками школ пройдена итоговая аттестация, более 9 тыс. выпускников 9-х и почти 4,5 тыс. выпускников 11-х классов завершили обучение и получили документы об образовании. Свои знания подтвердили 137 обладателей знака «Алтын белгі» и 270 выпускников, получивших аттестаты с отличием»,- добавила А. Ибраева.

Также для восполнения пробелов в знаниях школьников в Костанайской области с 26 мая по 17 июня вели работу летние школы, которые посетили более 60 тыс. школьников.