Свыше 11 трлн тенге поступило за девять месяцев в бюджет Казахстана

АСТАНА. КАЗИНФОРМ – Министр финансов РК Ерулан Жамаубаев на заседании Правительства сообщил, что по итогам девяти месяцев в госбюджет поступил доход на сумму 11 трлн 177 млрд тенге, план исполнен на 104,8%, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«В республиканский бюджет доходов поступило 7,5 трлн тенге или план исполнен на 101,9%. План по доходам перевыполнен на 143 млрд тенге, из них налоги – на 55 млрд тенге, неналоговые – на 89 млрд тенге», - сказал Ерулан Жамаубаев.

По данным главы Минфина, основная сумма перевыполнения по налогам приходится по НДС.

Факторами перевыполнения плана по НДС являются:

- увеличение оборотов по реализации товаров, работ и услуг за 9 месяцев текущего года в сравнении с аналогичным периодом прошлого года на 24%;

- увеличение поступлений НДС на 44%;

- увеличение объема импорта из третьих стран на 26%.

Министр финансов добавил, что план не исполнен по импортным таможенным пошлинам, КПН и ЭТП на сырую нефть.

«Неисполнение плана по КПН связано с уменьшением суммы заявленных авансовых платежей за девять месяцев 2022 года по 632 крупным налогоплательщикам по сравнению с аналогичным периодом прошлого года на 29%. Неисполнение плана по ЭТП на сырую нефть связано с уменьшением фактически сложившейся ставки ЭТП от прогнозного показателя и изменением курса тенге к доллару США», - пояснил Ерулан Жамаубаев.

Ранее сообщалось, что в Казахстане отмечается рост численности рабочей силы.

Фото:externallearningaustralia.com.au











