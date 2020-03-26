Jibek Joly Телерадиокомпания Президента Казахстана
Главная  >
  Новости  >
  Общество

Свыше 11 трлн тенге достигли пенсионные накопления казахстанцев

Автор:  
Данияр Дауталиев
26 Марта 2020, 15:07
Свыше 11 трлн тенге достигли пенсионные накопления казахстанцев

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ – АО «Единый накопительный пенсионный фонд» озвучил ключевые показатели на 1 марта 2020 года, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Пенсионные активы АО «ЕНПФ» за первые два месяца работы в 2020 году увеличились на 283 млрд тенге. Таким образом, пенсионные накопления наших граждан достигли отметки свыше 11 трлн тенге, рост за два месяца составил 3%.

Основная сумма пенсионных накоплений сформировалась по обязательным пенсионным взносам (ОПВ) и составила 10,8 трлн тенге, увеличившись за последние 12 месяцев на 17%.

Общее количество индивидуальных пенсионных счетов по всем видам взносов АО «ЕНПФ» превысило 10 млн. Рост с марта прошлого года составил 3%. Большую часть ИПС составляют обязательные пенсионные взносы – 9,9 млн.

Важно упомянуть работу ЕНПФ по так называемым техническим договорам, к которым относятся ИПС неидентифицированных вкладчиков (получателей), у которых отсутствует ИИН, а также указаны некорректные реквизиты в фамилии, имени, отчестве и дате рождения (ИПС без ИИН). С 1 марта 2019 года по 1 марта 2020 года сотрудникам ЕНПФ удалось определить более 20 тысяч подобных счетов и сократить их общее количество на 11%. Таким образом, на 1 марта текущего года в ЕНПФ остается 186,8 тысяч технических договоров.

Средние накопления на индивидуальных пенсионных счетах вкладчиков (получателей) по ОПВ (без учета технических договоров) составили 1,11 млн тенге, что выше аналогичного показателя прошлого года на 12%.

На счета вкладчиков за 2 месяца 2020 года поступили пенсионные взносы в общем объеме 175,2 млрд тенге, что превысило показатели за первые 2 месяца 2019 года на 20%. Выплаты составили 32,1 млрд тенге.

Чистый инвестиционный доход на счета вкладчиков (получателей) зачислен в размере 139,9 млрд тенге.


ЕНПФ   Общество  
Лента новостей
Читайте также
Новости партнеров
Популярно
Еще несколько улиц закроют в Астане из-за ремонта
Еще несколько улиц закроют в Астане из-за ремонта
Чиновника подозревают в хищении более миллиарда тенге, выделенных на строительство дорог
Чиновника подозревают в хищении более миллиарда тенге, выделенных на строительство дорог
Провоз валюты на сумму свыше 2,5 млрд тенге предотвратил КНБ
Провоз валюты на сумму свыше 2,5 млрд тенге предотвратил КНБ
Расходы на миллиард тенге: АФМ допросит руководство «Қазақстан барысы» и проведет обыски
Расходы на миллиард тенге: АФМ допросит руководство «Қазақстан барысы» и проведет обыски
«Казахтелеком» навязывал свои услуги абонентам в Астане
«Казахтелеком» навязывал свои услуги абонентам в Астане
Жамбылским фермерам выделили бесплатные торговые места на алматинском рынке «Алтын орда»
Жамбылским фермерам выделили бесплатные торговые места на алматинском рынке «Алтын орда»
350 тысяч авто незаконно легализовала ОПГ в Астане
350 тысяч авто незаконно легализовала ОПГ в Астане
Глава КГА Талгат Ластаев получил новую должность
Глава КГА Талгат Ластаев получил новую должность
Таразские врачи помогли родить ребенка женщине с тяжелым диагнозом
Таразские врачи помогли родить ребенка женщине с тяжелым диагнозом