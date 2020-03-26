Свыше 11 трлн тенге достигли пенсионные накопления казахстанцев

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ – АО «Единый накопительный пенсионный фонд» озвучил ключевые показатели на 1 марта 2020 года, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Пенсионные активы АО «ЕНПФ» за первые два месяца работы в 2020 году увеличились на 283 млрд тенге. Таким образом, пенсионные накопления наших граждан достигли отметки свыше 11 трлн тенге, рост за два месяца составил 3%.

Основная сумма пенсионных накоплений сформировалась по обязательным пенсионным взносам (ОПВ) и составила 10,8 трлн тенге, увеличившись за последние 12 месяцев на 17%.

Общее количество индивидуальных пенсионных счетов по всем видам взносов АО «ЕНПФ» превысило 10 млн. Рост с марта прошлого года составил 3%. Большую часть ИПС составляют обязательные пенсионные взносы – 9,9 млн.

Важно упомянуть работу ЕНПФ по так называемым техническим договорам, к которым относятся ИПС неидентифицированных вкладчиков (получателей), у которых отсутствует ИИН, а также указаны некорректные реквизиты в фамилии, имени, отчестве и дате рождения (ИПС без ИИН). С 1 марта 2019 года по 1 марта 2020 года сотрудникам ЕНПФ удалось определить более 20 тысяч подобных счетов и сократить их общее количество на 11%. Таким образом, на 1 марта текущего года в ЕНПФ остается 186,8 тысяч технических договоров.

Средние накопления на индивидуальных пенсионных счетах вкладчиков (получателей) по ОПВ (без учета технических договоров) составили 1,11 млн тенге, что выше аналогичного показателя прошлого года на 12%.

На счета вкладчиков за 2 месяца 2020 года поступили пенсионные взносы в общем объеме 175,2 млрд тенге, что превысило показатели за первые 2 месяца 2019 года на 20%. Выплаты составили 32,1 млрд тенге.

Чистый инвестиционный доход на счета вкладчиков (получателей) зачислен в размере 139,9 млрд тенге.