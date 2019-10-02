Свыше 11 млн пассажиров обслужены в аэропортах РК за январь-август

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Заместитель председателя Комитета гражданской авиации Министерства индустрии и инфраструктурного развития РК Айбек Альжанов в интервью PrimeMinister.kz рассказал о развитии отечественной гражданской авиации.

По словам А. Альжанова, в гражданской авиации наблюдается стабильный рост основных показателей отрасли — по количеству обслуженных пассажиров в аэропортах и перевезенных пассажиров.

«Мы имеем рост порядка 24% по количеству обслуженных пассажиров в отечественных аэропортах. Например, в 2015 году было 12 млн пассажиров, в прошлом году нашими аэропортами было обслужено уже порядка 15 млн пассажиров. В этом году за 8 месяцев количество обслуженных пассажиров в аэропортах РК составило 11 млн 800 тыс. пассажиров, что выше показателей за аналогичный период прошлого года», — проинформировал зампредседателя Комитета.

Также по итогам 2018 года в 1,3 раза увеличилось количество перевезенных пассажиров. Общее число перевезенных пассажиров за 8 месяцев т. г. составило 5,6 млн человек, что на 1,8% больше аналогичного периода прошлого года. По словам А. Альжанова, рост связан с открытием новых маршрутов и запуском новых авиакомпаний.

В рамках исполнения Послания Первого Президента – Елбасы «Третья модернизация Казахстана: глобальная конкурентоспособность» количество транзитных авиапассажиров в 2018 г. составило 900 тыс. человек, что на 45% больше показателя 2017 года. За 8 месяцев 2019 года количество транзитных авиапассажиров составило 642 тыс. человек. По предварительным прогнозам, количество транзитных авиапассажиров составит 1,6 млн человек.

Кроме того, госпрограммой «Нұрлы жол» до 2025 года предусмотрено строительство и реконструкция 16 аэродромов местных воздушных линий (в Павлодарской области – Баянаул, Восточно-Казахстанской – Урджар, Зайсан, Улкен-Нарын, Алматинская – Ушарал, Западно-Казахстанской – Жанибек, Сайхин, Казталовка, Атырауской – Кульсары, Миялы, Суюндик, Карагандинской – Каркаралинск, Улытау, Туркестанской – Сарыагаш, Костанайской – Аркалык, Актюбинской – Шалкар).

А. Альжанов отметил, что за последние годы проведены переговоры более чем с 30 странами по вопросам создания и расширения нормативно-правовой базы, а также по возобновлению и открытию рейсов, в т. ч. по приоритетным направлениям.

В т. г. были направлены письма в ряд иностранных авиакомпаний с предложением рассмотреть возможность открытия прямого авиасообщения. Так, соответствующие письма направлены в адрес «American Airlines», «United Airlines», «Delta Air Lines» (Соединенные Штаты Америки), «Cathay Pacific» (Гонконг), «Alitalia» (Италия), «Iberia» (Испания) и KLM (Нидерланды).

Комитетом гражданской авиации была проведена активная работа в рамках Форума Routes Silk Road-2019, который состоялся с 15 по 17 июля 2019 года в Нур-Султане, по открытию новых международных авиамаршрутов. В рамках Форума были подписаны Меморандумы о взаимопонимании с одной из крупнейших авиакомпаний Китая – China Eastern Airlines, а также с китайской бюджетной авиакомпанией Urumqi Airlines.