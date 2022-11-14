Свыше 106 тысяч семей из социально уязвимых категорий поставлено на учет МЧС

14 Ноября 2022, 13:09

14 Ноября 2022, 13:09

Свыше 106 тысяч семей из социально уязвимых категорий поставлено на учет МЧС

АСТАНА. КАЗИНФОРМ – Вице-министр по чрезвычайным ситуациям РК Марат Кульдиков сообщил о проводимых мероприятиях касательно работы социально уязвимыми категориями населения по предупреждению пожаров, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Особое внимание уделяется в отопительный период социально уязвимым категориям населения. Ежегодно до начала сезона министерством совместно с органами социальной защиты проводится подсчет их количества, они состоят у нас на учете для оказания адресной профилактики», - сказал Марат Кульдиков на брифинге в СЦК.

По его словам, на учет поставлено свыше 106 тыс. семей из социально уязвимых категорий.

«Для оказания методической помощи по эксплуатации печей, электрооборудования, а также применению и хранению газового оборудования и баллонов, ежегодно до начало отопительного сезона и до его окончания, подразделениями министерства проводятся рейды и обходы в жилом секторе», - отметил вице-министр.

«МЧС не привлекает к ответственности частный жилой сектор, даем только рекомендации, как уберечь себя и свою семью от пожаров и несчастных случаев отравления угарным газом», - добавил спикер.

Фото: ortcom.kz