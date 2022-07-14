14 Июля 2022 18:58

Свыше 1000 овец сгорели во время степного пожара в Атырау

АТЫРАУ. КАЗИНФОРМ - Больше 1000 овец ценной эдильбаевской породы сгорели недалеко от села Жалгызапан Суюндукского сельского округа Курмангазинского района Атырауской области, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Как сообщили в пресс-службе районного акимата, по предварительным данным пожар вспыхнул на территории Астраханской области РФ, а затем распространился через границу на территорию Казахстана. Пламя по сухостою распространялось очень быстро из-за сильного ветра. В это время отара овец возвращалась с выпаса. Животные попали в эпицентр огня. Сгорело 1039 голов овец эдильбаевской породы. Почти все они принадлежали ТОО «Овцеплеменной завод «Суюндук».

По информации ДЧС региона, степной пожар потушили жители сел Суюндук и Жалгызапан. Люди при пожаре не пострадали. В Суюндукском сельском округе это уже третий степной пожар за последнее время.

Эдильбаевская порода овец — это улучшенная порода казахских курдючных овец, которых она на сегодня и представляет. Наиболее распространена в центральном и северном регионах Казахстана. Вес эдильбаевских баранов достигает 145 кг, овец — 110 кг. Овцы отличаются большой энергией роста и скороспелостью. К 4-месячному возрасту весят 40—45 кг и могут уже забиваться на мясо. Особенность казахских курдючных овец — это собственно курдюк, курдючный жир.