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    09:46, 26 Март 2021 | GMT +6

    Свыше 1000 объектов проверили мониторинговые группы в Алматы

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    АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - Заместитель акима города Алматы Ержан Бабакумаров в онлайн-формате провел совещание по вопросу работы мониторинговых групп по контролю над соблюдением усиленных ограничительных мер, введенных с 21 марта для недопущения распространения коронавирусной инфекции, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на региональную службу коммуникаций.

    Заслушаны руководители районных мониторинговых групп, а также руководство городского управления общественного здоровья, департамента санитарно-эпидемиологического контроля и местной полицейской службы о соблюдении алгоритма оперативного выявления и пресечения фактов нарушения антиковидных мер.

    Главный государственный санитарный врач города, руководитель департамента санитарно-эпидемиологического контроля Жандарбек Бекшин сообщил, что по материалам, представленным руководителями мониторинговых групп при акиматах районов, с 21 по 24 марта проведено 92 объезда, охвачено 1080 объектов, на 233 из которых выявлены нарушения установленного режима работы и не соблюдаются противоэпидемические требования. При этом 29 нарушений были выявлены в ходе ночного объезда с 24 на 25 марта. Так, 233 объекта предпринимательства будут подвергнуты штрафу в размере 230 МРП. Вместе с тем за нарушение карантинных мер составлено 772 протокола на физических лиц.

    Ержан Бабакумаров поручил усилить работу мониторинговых групп в районах, где продолжается рост случаев заражения из-за нарушений санитарно-эпидемиологического режима.

    Алматы продолжает находиться в «красной» зоне по эпидемиологической ситуации. Родителям рекомендуется усилить разъяснительную работу с детьми о важности мер профилактики.

    По-прежнему в группе риска лица старше 65 лет и страдающие хроническими заболеваниями - им настоятельно рекомендуется по возможности не покидать жилища. Вместе с тем зафиксирован рост заражения среди категории лиц в возрасте 20-29 лет. Анализ показывает, что помимо общественных заведений рост скопления людей происходит в частном секторе - продолжается регистрация случаев заражения с семейных мероприятий, свадеб, поминок и тоев на дому.

    Акимат Алматы призывает жителей и гостей города быть ответственными, не посещать места скопления людей, не организовывать и не участвовать в массовых мероприятиях. Важно соблюдать социальную дистанцию не менее 1,5-2 метров и носить маски. Напомним, за нарушение карантинных мер предусмотрена административная ответственность.


    Теги:
    Здравоохранение Коронавирус в РК Алматы
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