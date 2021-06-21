Свыше 1000 нарушителей ПДД выявили в ходе ОПМ в Туркестанской области

ТУРКЕСТАН. КАЗИНФОРМ - За период проведения оперативно-профилактического мероприятия «Безопасная дорога» сотрудники местной полицейской службы Отырарского РОП зарегистрировали 722 нарушений правил дорожного движения и задержали 3 водителей, управлявших автомашинами в нетрезвом состоянии, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу ДП Туркестанской области.

Также стражи порядка привлекли к административной ответственности свыше 50 нарушителей за непристегнутые ремни безопасности, 18 водителей за пользование телефонами при вождении, 1 за выезд на полосу встречного движения и выявили 13 случаев непрохождения техосмотра.

Кроме того, полицейские пресекли 2 факта нелегальной перевозки пассажиров и водворили на штрафстоянку 26 единиц автотранспортных средств.

В свою очередь, 216 пешеходов привлечены за пересечение проезжей части в неустановленных местах.

Полицейские Созакского РОП в рамках ОПМ «Безопасная дорога» до сегодняшнего дня выявили на дорогах района 542 различных нарушений ПДД. В том числе, непредставление преимущества в движении пешеходу - 9 фактов, несоблюдение безопасности жизни и технической безопасности - 55, управление в пьяном виде - 3, пересечение проезжей части пешеходами в неустановленных местах- 95 и 18 фактов непрохождения автомобилями техосмотра.

Напомним, что ОПМ «Безопасная дорога» проводились на территории Туркестанской области с 17 мая по 17 июня текущего года и направлена на предупреждение и выявление грубых нарушений правил дорожного движения, снижение аварийности на дорогах и повышение транспортной дисциплины среди водителей.

Полицейские Туркестанской области рекомендуют водителям и пешеходам соблюдать правила дорожного движения, не превышать скорости и не садиться за руль в нетрезвом состоянии.